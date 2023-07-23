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影／突降暴雨引洪水 杭州富陽村傳出至少5死2失聯

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
22日，大陸浙江杭州富陽區部分區域突降暴雨，其中，大源鎮一村子突發洪水，多戶村民家房子被淹，造成至少5人死亡2人失聯。（取自澎湃新聞）
22日，大陸浙江杭州富陽區部分區域突降暴雨，其中，大源鎮一村子突發洪水，多戶村民家房子被淹，造成至少5人死亡2人失聯。（取自澎湃新聞）

大陸多地近日均突降暴雨，22日，浙江杭州富陽區大源鎮一處村落，因突發洪水多戶村民家房子被淹，已知造成5人死亡2人失聯，當地政府已將民眾安置到安全處所並展開搜救工作。

綜合極目新聞、澎湃新聞報導，杭州市富陽區大源鎮駱村一村民表示，22日大約5時左右，當地開始下起大暴雨。「大約1小時後，當地一條河的水位暴漲，水流漫過河岸，村里多戶村民家的房子進水，有車子被沖走，還有村民的房子被沖垮，還聽說有村民被洪水沖走。」

駱村還有一村民李先生透露，22日晚降下暴雨時，他家的房子也進水了，但家人都平安無事。他指出，「發生泥石流的河道叫駱村溪，最近一次發洪水大約在5年前，而且以前發洪水沒有今年這麼嚴重。」該村被淹的房子有幾10間，有個別村民家的老房子被沖垮，還有數輛車子被沖走。

另一位駱先生則指出，其村里有幾位村民失聯，其中有3個人是他認識的，有的是開小店的，洪水來時，他們想搶救一點東西，結果被沖走了，被找到時已經不幸身亡，現在還有2名村民沒有被找到。他說，「河道的水幾分鐘之內就漲起來了，看到發洪水，我衝出門把車子轉移到高的地點，回家後家里地下室已進水了。」

對此，駱村村委會工作人員證實，有至少7位村民被沖走，目前有5人被找到，還有2人下落不明，當局正在全力搜尋當中。其中，被找到的5位村民中，1人送醫後不幸身亡，4人被找到時已沒有生命跡象。

此前，據浙江富陽區委宣傳部23日零時在其官方微信公眾號「富陽發布」發布的訊息顯示，22日下午始富陽區部分區域突降暴雨，且局部大暴雨。並於22日18時50分，啟動防汛Ⅱ級應急響應。

22日浙江杭州富陽區發生突降暴雨，河水暴漲從上而下急流，發生當下有數輛車子被沖走。（取自澎湃新聞）
22日浙江杭州富陽區發生突降暴雨，河水暴漲從上而下急流，發生當下有數輛車子被沖走。（取自澎湃新聞）

洪水 房子 暴雨

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