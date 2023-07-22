阿里巴巴最新財報！2023財年淨利潤656億、菜鳥收入增長21%

阿里巴巴集團21日發布2023財年年報，年報顯示，在截至3月31日的2023財年，阿里巴巴營收為8686.87億元人民幣（約合1264.91億美元），與2022財年的8530.62億元相比增長2%。淨利潤為655.73億元（約合95.48億美元），比2022年財年的470.79億元增長39%。而即將卸任阿里巴巴控股集團董事會主席及首席執行長的張勇，也在致股東信中透露了旗下子集團及業務公司IPO的重要進展。

綜合21世紀經濟、上海證券報報導，雲部門方面，2023財年的收入為772.03億元，比上年增長4%。財報指出，阿里雲智能集團目前是全球第三、亞太第一的雲計算公司，截至今年3月31日在全球28個區域開放了86個可用區，為全球400多萬客戶提供雲計算服務，包括80%的大陸科技創新企業、60%的國家級專精特新「小巨人」企業、55%的中國A股上市公司。

「菜鳥」收入為556.81億元，與2022財年的461.07億元相比增長21%。財報指出，菜鳥2023財年在大陸國內、國際物流上均有了紮實佈局，日均處理跨境和國際包裹量超400萬個，未來計畫從重點市場開始，逐步實現跨境包裹「五日達」。

電商方面，淘寶當前持續經營10年以上的店鋪已超過170萬家，並在過去一年新增了512萬個新商家，其中絕大多數是中小商家，還包括130萬個「00後」商家；天貓則是品牌商家經營效率最高的平台之一，2023財年，超過1.24億年度活躍消費者在淘寶天貓人均消費超過10,000元人民幣。

至於新零售業務「盒馬」，線下門店已超300家、網站成交金額（GMV）超過550億元。同期經營一年以上的盒馬鮮生自營門店中，有超過90%實現了正現金流。

按地區看，阿里來自中國大陸商業收入為5827.31億元，佔總收入的67%，較上一財年減少1%。受消費需求疲軟、商業競爭，以及新冠疫情造成的供應鏈和物流中斷影響，大陸商業零售業務收入較上年下降2%，

國際商業收入為692.04億元，比上年增長13%。調整後的EBITA為虧損56.20億元，而2022財年為虧損89.91億元，虧損減少的主因是海外電商平台Trendyol和Lazada的虧損減少。

阿里巴巴今年3月28日宣布啟動「1+6+N」史上最大組織變革，成立雲智能集團、淘天集團、本地生活集團、阿里國際數字商業集團、菜鳥集團、大文娛集團等六大業務集團和多個業務公司，至今經過3月餘，六大業務集團皆已正式成立董事會。

阿里巴巴集團現任董事會主席兼首席執行長張勇在致股東信中表示，除淘天集團之外，其他業務集團和公司都可以在具備條件下獨立面向市場融資，甚至走向獨立上市。目前阿里已經有明確計畫的有：雲智能集團將通過向股東分派股息從阿里巴巴集團完全分拆並完成獨立上市；菜鳥和盒馬都將尋求各自的獨立上市；國際數字商業集團將尋求獨立對外融資。

張勇表示，在從數字化時代走向智能化時代的歷史新起點上，更要把握技術對商業變革的顛覆性機遇，抓住人工智能技術日新月異的歷史契機，開拓更大的發展空間。人工智能發展帶來的絕對不僅僅是效率提升，最終一定是全新價值的創造。

另據財報，菜鳥集團執行長萬霖、國際數字商業集團執行長蔣凡已成為阿里合夥人。而阿里巴巴控股集團也將在9月換帥，現任董事會主席兼執行長張勇將於9月10日卸任，由來自台灣、集團執行副主席蔡崇信出任董事會主席。張勇將專職擔任阿里雲智能集團董事長兼執行長，專注於阿里雲的發展。吳泳銘出任阿里巴巴控股集團執行長，同時繼續兼任淘天集團董事長。