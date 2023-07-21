劉兆玄：期許年輕朋友 能夠放開心胸

「2023年兩岸青年實習就業創業研討會」，21日在江蘇省昆山市登場。兩岸企業家峰會台方理事長劉兆玄表示，新冠疫情這三年多來，世界經濟發展趨勢產生重大變革，打亂了大家的生活步調，許多青年現在要重新思考他的人生定位和方向。峰會一向關心青年在大陸發展，「千里之行，始於足下，期許各位年輕朋友能夠放開心胸，努力學習新的知識和吸收經驗。」

兩岸企業家峰會於2017年，首次次在廣東東莞舉行兩岸青年就業創業研討。之後在2018年、2019年連續兩年在江蘇昆山舉辦研討會。

劉兆玄提到，過去三年受新冠疫情蔓延，使研討會無法順利舉辦，睽違三年之後，峰會再度在昆山舉行「2023兩岸青年實習就業創業研討會」，延續峰會一向關心青年在大陸發展具有特別意義。

劉兆玄指出，這三年多以來世界經濟發展的趨勢產生了重大的變革，新冠疫情打亂了大家的生活步調，許多青年現在要重新思考人生定位和方向。

劉兆玄認為，大陸方面會引領這個世界的改變，也制定了許多新的經濟發展、社會發展的戰略和措施，而這些發展對未來的生涯規劃，固然可能帶來很大的挑戰，但也重新制定新的機遇，青年們都走在時代尖端。

劉兆玄希望年輕朋友能在這一次研討會當中，分享自己寶貴的經驗。並且與各位企業主管、職業生涯的專家、創投機構還有創業導師能夠密切的互動交流，找出自己的定位和競爭力，以及職涯發展。

「千里之行，始於足下。」劉兆玄期許年輕朋友能夠放開心胸，以積極的態度來參加研討會，努力學習新的知識和吸收經驗，創造未來美好人生。

劉兆玄還提到，兩岸青年協同交流，加深雙方的瞭解，增進彼此的友誼，能夠實現共同成長，共同發展的目標。同時也能夠促進兩岸交流合作以及和平穩定發展。