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民企投資不振 陸31措施促信心

聯合報／ 記者陳政錄／綜合報導

在經濟發展遭遇瓶頸之際，北京當局才又想起要扶持民營企業的發展。大陸官方十九日公布「關於促進民營經濟發展壯大的意見」，並於昨日召開記者會對外說明。大陸國家發改委副主任李春臨強調，將持續破除市場准入壁壘等，阻礙民營經濟健康發展的問題，為民營企業切實創造更好的環境。

前述這份「意見」，從總體要求、持續優化民營經濟發展環境、加大對民營經濟政策支持力度、強化民營經濟發展法治保障、著力推動民營經濟實現高質量發展、促進民營經濟人士健康成長、持續營造關心促進民營經濟發展壯大社會氛圍、加強組織實施等八方面提出卅一條措施。

在官方宣示將促進民營經濟發展後，大陸多位民營企業主隨即表態歡迎，包括公司才剛被罰款的騰訊ＣＥＯ馬化騰，以及小米ＣＥＯ雷軍、360董事長周鴻禕、娃哈哈董事長宗慶後、吉利董事長李書福等。馬化騰說，這份意見「讓我們倍感振奮、深受鼓舞」，對於民營企業堅定信心、大膽發展，具有重要的激勵和指導作用。

在國務院新聞辦昨舉行的記者會上，李春臨表示，中國大陸九成以上經營主體是民營企業，是高質量發展不可或缺的重要基礎，但一段時間以來，民營經濟發展環境發生變化，遇到困難和問題，迫切需要提振信心。

在協助中小企業上，大陸工信部副部長徐曉蘭表示，將著力健全法治環境、加力完善政策環境、持續優化創新環境、不斷改善融資環境和加快構建高效服務體系。

根據大陸國家統計局發布的數據，今年上半年，大陸民間固定資產投資額年減百分之零點二。大陸全國工商聯前副秘書長王忠明撰文示警，民營企業發展信心走低讓人擔憂，尤以投資意願不振為突出問題，衝擊大陸整體經濟成長。

馬化騰

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