汽車零件跨境電商交易會 長春開幕

2023長春汽車零部件跨境電商交易會19日在長春興隆綜合保稅區開幕，來自中國大陸、俄羅斯及東南亞、西亞、北非、南美等地的採購商和1000餘名專業人士與會，會上還揭牌了中俄跨境汽車配件交易中心。

中新社報導，吉林省地處東北亞地理幾何中心，省會長春市是大陸重要的汽車城，當地正在錨定建設1個產值超兆元人民幣的世界級汽車產業基地。

此次交易會旨在展示大陸汽車零部件最新產品和技術，搭建汽車零部件國際貿易服務平台和二手車國際展示交易平台。有500餘家企業參展，展品近2萬件。

中俄跨境汽車配件交易中心位於長春興隆綜合保稅區。「我們正謀劃開通長春至俄羅斯的國際道路運輸即時物流通道，加上跨境電商後，將進一步提升通關效率，節省物流成本。」長春經濟技術開發區管委會主任李衛國說。

俄羅斯駐瀋陽總領事館副總領事戈裡洛夫·安東·維克托羅維奇表示，近年來，大陸汽車品牌在世界市場越來越有知名度，且價格合理，俄羅斯消費者非常喜歡大陸汽車。俄羅斯遠東地區與吉林省接壤，這意味著兩地的跨境電子商務具有良好的發展前景。通過交流合作，可以保證汽車零部件的及時供應和產品的高質量。

據悉，此次交易會結束後，參展商和採購商可進入跨境電商交易體系，實現全天候實時面向全球汽配市場銷售、購買產品。