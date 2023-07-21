北京上半年GDP逾2兆 數位經濟占44%

今年上半年，北京實現地區生產總值20621.3億元（人民幣，下同），按不變價格計算，同比增長5.5%，增速高於一季度2.4個百分點。其中，數位經濟實現增加值9180.5億元，按現價計算，同比增長8.7%，占地區生產總值的比重為44.5%，同比提高1.1個百分點。

中新社報導，這是根據2023年上半年北京經濟運行情況記者會上的消息。

北京市統計局副局長、新聞發言人朱燕南表示，今年上半年，分產業看，北京市第一產業實現增加值41.3億元，同比下降4.6%；第二產業實現增加值2866.4億元，同比下降0.3%；第三產業實現增加值17713.6億元，同比增長6.6%。

今年上半年，北京數位經濟實現增加值9180.5億元，按現價計算，同比增長8.7%，占地區生產總值的比重為44.5%，同比提高1.1個百分點。其中，數位經濟核心產業實現增加值5565.1億元，同比增長10.9%，佔數位經濟增加值的比重超六成。

上半年北京規模以上「專精特新」工業企業產值同比增長4.7%，高於規模以上工業平均水平。占規模以上工業總產值的比重為12.8%，同比提高3.9個百分點；1月至5月，規模以上「專精特新」服務業企業營業收入同比增長8%，高於規模以上服務業企業2.8個百分點。

北京新設企業顯現活力。今年上半年，北京新設企業15.1萬家，同比增長近三成，其中新設科技型企業占比保持四成以上。

朱燕南指出，上半年北京經濟持續回升向好。下階段，將發揮政策效力，激發市場活力，鞏固經濟恢復基礎，努力實現經濟運行持續整體好轉，推動高質量發展取得新突破。