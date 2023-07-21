超2500座智能度2級以上 陸智能工廠達近8千座

截至目前，中國大陸各地建設數位化車間（廠房）和智能工廠近8000個。其中，2500餘個達到智能製造能力成熟度2級以上水平，基本完成數位化轉型，209個成為具有國際先進水平的智能製造示範工廠，經過轉型，這些示範工廠產品研發周期平均縮短20.7%，生產效率平均提升34.8%。

新華社報導，這是根據19日舉行的大陸國新辦記者會消息。

近年來，大陸工業領域新型製造模式從概念框架逐步走向落地實施。「以汽車、大飛機、工程機械等裝備製造業為例，通過探索協同設計、遠程運維等模式，產品實現快速迭代，生產效益不斷提升。」大陸工業和信息化部運行監測協調局局長陶青在記者會上說。

在綠色化轉型方面，產業結構不斷優化升級，能源資源利用效率提升。陶青說，大陸已累計對超5萬家企業開展節能監察和診斷服務，5G基地台單站能耗較商用初期下降20%以上，已建成1萬餘個廢舊動力電池回收服務網點。

大陸工業和信息化部相關負責人表示，下一步，將以智能製造為主攻方向，統籌抓好傳統產業改造升級和戰略性新興產業培育壯大，持續深入推進場景模式推廣、解決方案攻關、標準體系建設等，同時，推出加快推進製造業綠色化發展指導意見，進一步制修訂一批綠色低碳相關行業標準，不斷增強實體經濟發展新動能。