新設外企同比增近4成 陸實際使用外資降2.7%

大陸商務部19日公布的最新數據顯示，上半年大陸新設外商投資企業2.4萬家，同比增長35.7%；實際使用外資7036.5億元（人民幣，下同），同比下降2.7%。

中新社報導，分來源看，發達經濟體上半年對大陸投資保持增長。其中，法國對大陸投資同比增速最快，達173.3%；英國對大陸投資增速次之，達135.3%。日本、德國對大陸投資也分別實現53.0%、14.2%的同比增長。

分行業看，上半年大陸高技術產業引資同比增長7.9%，占同期大陸實際使用外資比重提升3.9個百分點，達39.4%，其中高技術製造業引資同比增長28.8%。

大陸商務部外國投資管理司司長朱冰稱，今年以來，世界經濟恢復放緩，全球跨國投資低迷。在此影響下，加上2022年同期高基數的因素，上半年大陸實際使用外資金額同比出現小幅下降，但整體規模保持穩定。

朱冰說，短期數據的波動並不影響外商投資持續看好大陸的發展前景，擴大對大陸投資整體趨勢沒有改變。

眼下，大陸正在持續加大力度吸引和利用外資。商務部已建立外資企業圓桌會議制度，計畫通過該機制性安排及時回應解決企業關切，助力外資企業在大陸長期、穩定發展。