海南對RCEP進出口增近2成

海南自貿港正加強與「區域全面經濟伙伴協定」（RCEP）成員的貿易往來。海口海關副關長趙俊倫19日介紹，今年上半年海南對RCEP其他成員進出口375.6億元（人民幣，下同），同比（下同）增長19.3%。

據中新社報導，趙俊倫在2023年上半年海南省外貿情況記者會介紹，上半年海南對RCEP其他成員進出口額占同期海南貨物貿易進出口總值32.6%，其中澳洲、印尼、日本為前三大貿易夥伴，分別增長35.8%、1倍和22.9%。主要進口礦砂、煤炭、化妝品等商品，主要出口成品油、機電產品、農產品、鋼材、紙製品等產品。

他表示，為支持海南企業充分享受RCEP協議的貿易紅利，海口海關一企一策開展RCEP原產地規則和關稅減讓政策研究，重點培育RCEP協議項下的經核准出口商。今年上半年，海口海關共簽發RCEP原產地證書228份，簽證金額2381.91萬美元；企業自主出具RCEP原產地證明161份，金額867.67萬美元。

趙俊倫介紹，隨著自貿港政策紅利的不斷釋放以及營商環境的持續優化，今年上半年海南貨物貿易規模首次突破千億元，達1151.6億元，增長26.4%。其中，出口382億元，增長45.1%；進口769.6億元，增長18.9%。單個月的進出口增速已連續32個月保持增長。

上半年歐盟、東協、澳洲為海南前三大貿易夥伴，其中對東協進出口165.4億元，增長8.2%；對一帶一路沿線國家進出口380.3億元，增長18.7%。

海口海關統計分析處處長、新聞發言人鞠春梅指，海南自貿港一線放開、二線管住進出口管理制度擴區試點等高水平開放政策，推動海南成為大陸擴大進口的重要平台，上半年海南進口煤炭和金屬礦砂分別增長2.7倍和42.3%，這些重要能源資源產品大都進入大陸國內市場，為大陸發展提供支撐。