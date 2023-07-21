陸5G基地台 覆蓋所有地級市及縣城

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
大陸積極推動5G產業發展，5G基地台覆蓋所有地級市及縣城城區。圖為中國5G+工業互聯網大會去年在武漢開幕。（中新社）
大陸積極推動5G產業發展，5G基地台覆蓋所有地級市及縣城城區。圖為中國5G+工業互聯網大會去年在武漢開幕。（中新社）

大陸工業和信息化部發言人、總工程師趙志國19日在國務院新聞辦公室舉行的記者會上表示，大陸5G移動電話（手機）用戶已達6.76億戶。截至6月底，大陸5G基站（基地台）累計達到293.7萬個，覆蓋所有地級市城區、縣城城區，覆蓋廣度深度持續拓展。

中新社報導，趙志國說，5G已經成為新型基礎設施的重要組成，也是推動實體經濟數位化轉型升級的關鍵驅動。工業和信息化部會同產業各方，深化網路覆蓋和共建共享，深入推進5G應用「揚帆」行動計劃和「5G+工業互聯網」融合應用，加速產業成熟，跑出了大陸5G發展加速度，有力推動移動通信產業高質量發展，取得了積極成效。

一是網路建設穩步推進。截至6月底，大陸5G基地台累計達到293.7萬個，覆蓋所有地級市城區、縣城城區，覆蓋廣度深度持續拓展。5G共建共享基地台超過173萬個，啟動全球首個5G異網漫遊試商用，5G網路加快向集約高效、綠色低碳發展。

二是融合應用深入拓展。5G行業應用融入60個國民經濟大類，應用案例數超過5萬個。開展5G工廠「百千萬」行動，覆蓋電子信息、裝備製造、石化化工、鋼鐵等12個重點行業。5G新通話、虛擬數位人等新應用創新活躍，撬動流量消費穩步增長，5G移動電話用戶達6.76億戶，5G流量占比達42.9%。

三是產業基礎日漸夯實。5G輕量化核心網、定製化基地台等網路設備逐步落地。5G終端產品日益豐富，截至6月底，已有手機、無線路由器、車載終端等1274款5G終端產品獲得進網許可。發布新版無線電頻率畫分規定，率先在全球將6GHz頻段畫分用於5G/6G系統，引領創新發展。

趙志國說，下一步，將堅持適度超前，築牢5G數位底座。積極推進5G網路建設，持續拓展5G網路覆蓋廣度深度，推進城市地區重點場景5G網路深度覆蓋，進一步向鄉鎮和農村地區延伸。開展「信號升格」專項行動，全面提升重點場景5G網路質量。

基地台 實體經濟 流量

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