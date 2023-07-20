傳上海華力 將接手爛尾的成都格芯晶圓廠

擱淺了5年之久的成都格芯晶圓廠專案有新進展，華虹集團旗下上海華力，傳出即將接盤成都格芯12吋晶圓廠。

集微網報導，上海華力官微公眾號平台，於20日發布的招聘公告顯示，此次招聘涉及研發設計、工程技術、動力環安、產品品質、智慧製造、計畫資訊、綜合智慧在內的七大類職位，而工作地點均包括在上海和成都地區。

上海是上海華力的大本營，但是上海華力在成都卻沒有分公司。此次大規模招聘成都的職位，似乎也印證了，上海華力將接盤爛尾的成都格芯12吋晶圓廠專案。

在招聘信息當中，上海華力還寫到，「2023年7月，華虹集團接連迎來高品質發展之路上的重大里程碑。隨著企業戰略發展升級，上海華力開啟了新的征程，根據當前發展需要，我們誠邀四海英才共用發展機遇，逐夢而行！」

格芯於2016年5月31日，與重慶市簽署合作諒解備忘錄，欲與重慶市政府成立合資企業，新建一座12吋晶圓廠。之後雙方合作破裂，合作方換成了成都市。

2017年5月，格芯宣布在成都建造12吋晶圓廠，投資規模估計超過100億美元，成為大陸西南部首條12吋晶圓生產線。

成都晶圓廠分為二期建設，一期為成熟製程（180nm/130nm），預計2018年底投產，2期建設則是22FDX FD-SOI製程，預計2019年第4季投產，產品廣泛應用於行動終端、物聯網、智慧設備、汽車電子等領域。

2018年4月，格芯對成都格芯廠出資5.4億美元、成都高芯產出資5.2億美元，合計超過10.6億美元實繳出資。

2018年6月，格芯開始全球裁員，成都廠招聘暫停。同年8月，格芯宣布暫停發展7奈米及以下先進製程。

在2018年下旬進入停擺狀態後，成都格芯在2019年初決定關閉格芯一期專案。多次協商未果，格芯與成都政府曾因資產處置問題對簿公堂。2020年5月，成都格芯裁撤了最後的74名員工，正式停工停業。

從2019年以來，成都政府在不停尋找接盤者，僅業內傳言的潛在接盤者就已經有長江存儲、中芯國際、TowerJazz、成都高真、英特爾、紫光集團等，多次傳聞都無疾而終。