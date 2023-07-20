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陸表態 願與美共推氣候變化多邊進程並保持密切溝通

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
圖為中國氣候變化事務特使解振華於17日舉行的會談，大陸方面還有外交部、國家發展改革委、國家能源局等部門相關人員參加。（路透）
圖為中國氣候變化事務特使解振華於17日舉行的會談，大陸方面還有外交部、國家發展改革委、國家能源局等部門相關人員參加。（路透）

美國總統氣候問題特使柯瑞19日結束訪華行程後，大陸生環境部於20日晚間以「中美應對氣候變化對話在京舉行」為題發布新聞稿，表示雙方就推進全球氣候治理、加強對話合作等議題進行了坦誠、深入、建設性的對話，商定將繼續保持密切溝通。

2022年8月，時任美國眾議院議長裴洛西訪台，中國大陸宣布暫停中美氣候變化商談等八項反制措施，後雖柯瑞和中國氣候變化事務特使解振華曾於國際場合同台，但中方並未承認雙方進行正式會談。此次柯瑞訪華，外界認為是中美首次恢復氣候領域對話，大陸此時發布這份新聞稿，也再次確認這一點。

據大陸生態環境部的新聞稿，經中美雙方商定，柯瑞於7月16日至19日訪華，解振華與柯瑞舉行會談，大陸生態環境部副部長趙英民參加。雙方就落實去年11月兩國元首峇里島會晤共識、合作應對氣候變化全球性挑戰深入交換意見。

大陸生態環境部稱，雙方一致認為，氣候變化是人類面臨的共同挑戰，兩國攜手合作應對該挑戰具有重要意義。雙方圍繞落實《中美應對氣候危機聯合聲明》、《中美關於在21世紀20年代加強氣候行動的格拉斯哥聯合宣言》，就推進全球氣候治理、加強對話合作等議題進行了坦誠、深入、建設性的對話。

大陸生態環境部表示，會談期間，雙方介紹了各自應對氣候變化的政策措施和行動進展，並圍繞能源轉型、全球綠色產業鏈供應鏈、低碳零碳負碳技術、推動合作機制化務實化等深入交流，願繼續共同努力推動氣候變化多邊進程，堅持《聯合國氣候變化框架公約》和《巴黎協定》的目標和原則，支持《聯合國氣候變化框架公約》第28次締約方大會（COP28）主席國阿拉伯聯合大公國的工作，與各方一道推動COP28取得成功。

新聞稿稱，中美雙方商定將繼續保持密切溝通。

美國之音報導，在結束與大陸方面的相關會談後，柯瑞表示，需要做更多的工作來與中國就重大問題達成協議。他預告，年底將在杜拜舉行關鍵的COP28前，美中兩國將舉行更多的會議。

柯瑞19日與大陸國家副主席韓正會面時說，「如果我們能夠在COP28之前的幾個月裡達成共識，這將是自巴黎會議以來最重要的COP28，我們將有機會在氣候變化這個問題上產生深遠的影響」。

美國氣候特使柯瑞（左）19日與大陸國家副主席韓正會面時說，如果中美能在COP28前達成共識，將有機會在氣候變化這個問題上產生深遠的影響。（美聯社）
美國氣候特使柯瑞（左）19日與大陸國家副主席韓正會面時說，如果中美能在COP28前達成共識，將有機會在氣候變化這個問題上產生深遠的影響。（美聯社）

陸生 環境部

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