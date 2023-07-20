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許淑華5天大陸行大豐收 簽10億元南投農產採購合約

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
許淑華參觀南投企業東毓油壓寧波廠，並向寧波市政府反映廠房土地不夠的問題。圖／南投縣政府提供
許淑華參觀南投企業東毓油壓寧波廠，並向寧波市政府反映廠房土地不夠的問題。圖／南投縣政府提供

南投縣長許淑華大陸行，杭州買4億元南投茶、湖州市下訂5億8千萬元農產品，南投縣農會總幹事曾明瑞21日將在簽訂4500萬元合約，南投農產品採購突破10億元，許淑華今天參訪全球貨物吞吐量最大的舟山港，南投農產品將從舟山港，再銷往各省，擴大南投農產銷售管道。

許淑華19日晚間到達寧波市，拜會寧波市長湯飛帆。湯飛帆說，寧波進口排名，台灣地區在前段班，南投更與寧波交流熱絡，除了南投遊客外，寧波連續6年參加南投燈會，南投農產從寧波港進口大陸，寧波市商務局會全力協助。許淑華希望可以循兩湖論壇模式，推動南投與寧波的農業、體育、教育交流。

許淑華今天到寧波舟山港考察，並參訪南投企業東毓油壓在寧波的新廠建設，舟山港貨運吞吐量全球最大，港口規畫完整，這次和大陸簽訂的農產品採購，將以舟山港為入口，再轉銷各省。她也代替東毓油壓向寧波市政府反映廠房土地不夠的問題，獲寧波市政府正面回應。

許淑華說，這次大陸行5天，行程緊湊但收獲很多，大陸採購逾10億元南投農產品，南投農友一定很高興，大陸各方面建設及發展，兩岸一定要持續交流，過去3年受疫情影響，經貿往來嚴重緊縮，南投縣以兩湖論壇為基礎，可以擴大兩岸城市間交流。

許淑華表示，台灣第一高山玉山在南投、第一湖泊日月潭在南投、最長濁水溪也在南投，今年南投縣日月潭萬人泳渡、南投世界茶業博覽會二個重大活動，她邀請大陸遊客到南投旅遊，兩岸要常來常往、多走動感情才會親。

南投縣長許淑華參訪寧波市，南投農產品將透過舟山港轉銷大陸各地。圖／南投縣政府提供
南投縣長許淑華參訪寧波市，南投農產品將透過舟山港轉銷大陸各地。圖／南投縣政府提供
南投縣長許淑華參訪大陸5天，簽訂10億多元農產品採購合約，將透過舟山港轉銷大陸各地。圖／南投縣政府提供
南投縣長許淑華參訪大陸5天，簽訂10億多元農產品採購合約，將透過舟山港轉銷大陸各地。圖／南投縣政府提供

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