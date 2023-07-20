微信可綁境外卡 騰訊：人民幣200元及以下交易免手續費

在大陸不能使用手機支付，出門就等於無錢可用。騰訊為了進一步加強境外用戶在大陸的移動支付便利性，與Visa、JCB、Mastercard等國際信用卡企業加強合作。近期，全面開放大陸各城市的微信支付商戶網絡，來支持餐飲、交通、商超、酒旅等各領域商戶拓展消費場景。

據中國經濟網指出，此次開放微信支付商戶網路之後，入境的民眾可以透過護照、港澳居民來往大陸通行證、台灣居民來往大陸通行證、外國人永久居留身份證等相關證明文件來開通微信支付。只要綁定國際銀行卡，即可在逾千萬家中小商戶便捷消費。

報導還提到，為了支持用戶小額且高頻率的消費需求，對於單筆交易金額在人民幣200元及以下的國際卡交易，微信支付將承擔國際卡交易的相關費用，免收用戶交易手續費，但它提醒具體情況要以支付頁面的提示為主。

於此之前，大陸國務院、發改委相繼發布指導實施意見提及，「為完善入境旅客移動支付解決方案，提高遊客消費便利性，明確指出鼓勵境內支付服務機構在依法合規前提下與境外發卡機構合作，為境外遊客提供移動支付業務」。

另據香港01引述騰訊公關表示，「200以下免收手續費，應該是現在已經開始了」。對於200以下免收手續費是只針對商戶消費，還是「紅包」、「轉帳」都適用，或是只針對大陸商戶等，騰訊公關則回應，「應該是境內的商戶消費」。

有業內人士認為，今年，成都世大運、杭州亞運等國際體育賽事陸續舉辦，入境人員數量持續增長，「騰訊開放微信支付商戶網路，以及此前推出境外本地錢包與境內互聯互通等舉措，將極大提升入境用戶的移動支付體驗」。

據悉，早在2019年時，微信支付即已可以綁定國際信用卡，用戶也可以在衣食住行等領域的部分試點商戶消費。