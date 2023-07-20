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美若實施對華新制裁 謝鋒：中方將予以回擊非袖手旁觀

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
謝鋒19日出席美國智庫阿斯本研究所安全論壇，並與旗語新聞社創始編輯克萊門斯舉行專場對談。（取自環球網）
謝鋒19日出席美國智庫阿斯本研究所安全論壇，並與旗語新聞社創始編輯克萊門斯舉行專場對談。（取自環球網）

中國駐美大使謝鋒於美國當地時間19日出席美國智庫阿斯本研究所（Aspen Institute）安全論壇的一專場對談，回答旗語新聞社創始編輯克萊門斯提問，並就就當前中美關係發表看法。

據觀察者網報導指，談及美國近年不斷在貿易和科技等領域「打壓中國」，至今仍在持續進行中，而近期又意圖推出對華投資限制措施。謝鋒表示，若「美方繼續實施新的對華制裁，中方面對挑釁不會袖手旁觀，將會予以回擊」。

謝鋒在對談上大聲說到，「中國有一句話說得好，人不犯我我不犯人，人若犯我我必犯人。」他批，美國在諸多領域阻礙了大陸的發展，造成一種不公平競爭。謝鋒表示，雖然北京不希望發生貿易戰或科技戰，但面對美國的做法，諸如計劃對大陸關鍵產業的投資進行限制，那麼大陸不會袖手旁觀，肯定會作出回擊。

另，針對當前中美關係，謝鋒指出，大陸從不迴避競爭，但美國的做法是非常不公平的，不斷打壓大陸企業和產業，甚至還尋求同盟友一起遏制大陸發展。謝鋒進一步用了游泳形容，美方的做法就好比在游泳比賽中限制對手、要求對手穿過時的泳衣，而自己卻穿著Speedo的先進泳衣比賽。

克萊門斯還問到，大陸此前對美國的美光公司發布禁令，隨後又決定自8月1日起對鎵和鍺兩種關鍵金屬實行出口管制，「是否是中美兩國針鋒相對進一步升級的跡象」。謝鋒舉例答，目前仍有一千多家中國實體和個人在美方制裁名單之上，這給中方人員及其家庭造成了巨大的痛苦，這些企業也無法獲得一些關鍵性的技術出口。

此外，謝鋒表示，「中方不希望世界降下『鐵幕』，也不希望拉下『矽幕』，比誰都不希望陷入『以牙還牙』的惡性循環。他強調，美方迄今將1,300多家中國企業列入各種制裁清單，導致中方無數人失業，影響無數家庭的生計。「中國人民不會無動於衷，中國政府更不會坐視不管」。

中國駐美大使謝鋒於阿斯本研究所安全論壇上表示，中方反對以競爭為幌子打貿易戰、科技戰。（取自環球網）
中國駐美大使謝鋒於阿斯本研究所安全論壇上表示，中方反對以競爭為幌子打貿易戰、科技戰。（取自環球網）

美國 北京

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