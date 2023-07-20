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正式掛牌！ 陸國家金融監管總局各派機構今舉行儀式

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
先前此處掛牌「中國銀行保險監督管理委員會北京監管局」。（第一財經）
先前此處掛牌「中國銀行保險監督管理委員會北京監管局」。（第一財經）

大陸國家金融監管總局派出機構—各省份及部分城市的金融監管局，統一於20日掛牌。第一財經報導稱，19日傍晚已在北京金城坊南街原北京銀保監局辦公樓前看到，「中國銀行保險監督管理委員會北京監管局」牌子被摘下，並且樓前標牌處已被紅布蓋上，現場工作人員掛出新的標牌。

第一財經消息指出，按照大陸國家金融監管總局的統一部署，大陸各派出機構於同一時間也就是20日舉行掛牌儀式。這代表，在國家金融監督管理總局於5月18日完成掛牌2個月後，全國各派出機構掛牌儀式即將正式完成。

而據每日經濟新聞報導，今年3月大陸國務院發布的機構改革方案，組建國家金融監督管理總局，統一負責除證券業之外的金融業監管。它指出，該機構將「強化機構監管、行為監管、功能監管、穿透式監管、持續監管」，統籌負責金融消費者權益保護，加強風險管理和防範處置，依法查處違法違規行為，作為國務院旗下的直屬機構。

報導還提及，大陸國家金融監督管理總局在中國銀行保險監督管理委員會基礎上組建，「將中國人民銀行對金融控股公司等金融集團的日常監管職責、有關金融消費者保護職責，中國證券監督管理委員會的投資者保護職責劃入國家金融監督管理總局」。

據悉，在此之前，中國銀保監會「機構性質」是「國務院直屬事業單位」，而國家金融監管總局的「機構性質」已明確為「國務院直屬機構」，工作人員納入國家公務員統一規範管理，執行國家公務員工資待遇標準。

另據界面新聞早前指出，大陸國家金融監督管理總局5月18日正式舉行揭牌儀式，將取代銀保監會，負責金融業監管業務，並作為國務院直屬機構。這也宣告大陸金融監管體系從「一行兩會」邁入「一行一總局一會」的新架構。國家金融監督管理總局首任黨委書記由李雲澤出任。他表示，「國家金融監督管理總局責任重大」，「要奮力開創新時代金融監管工作新局面」。

現場工作人員拿下原標牌，並掛出新的。（第一財經）
現場工作人員拿下原標牌，並掛出新的。（第一財經）

國務院 北京

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