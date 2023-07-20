河北雄安新區 基建投資大增
河北省政府新聞辦18日召開記者會，介紹上半年河北經濟運行情況。通報稱，今年上半年，雄安新區基礎設施類投資力度不斷加強，基礎設施投資同比增長96.7%。
中新社報導，據河北省統計局副局長、新聞發言人周國華介紹，雄安新區重點項目建設有序推進。上半年，雄安新區完成固定資產投資同比增長17.8%，拉動全省投資增速1.8個百分點。雄安新區內基礎設施類投資力度不斷加強，對雄安新區後續積極發揮承接北京非首都功能疏解轉移打下堅實基礎。啟動區起步區配套市政基礎設施工程、雄安至北京大興國際機場快線項目等重大工程有序穩步推進，基礎設施投資同比增長96.7%。
周國華表示，上半年，河北經濟運行穩中加固、穩中向好。上半年，河北投資增勢穩，固定資產投資增速比大陸全國快4.6個百分點。億元人民幣以上大項目拉動顯著，在建項目個數同比增長10.3%，拉動全部投資同比增長12.2個百分點。基礎設施拉動全部投資同比增長4.9個百分點。工業投資拉動全部投資增長3.5個百分點。高技術產業投資增速高於全部投資增速20.4個百分點，成為引領河北經濟高質量發展的重要因素之一。
此外，今年上半年，河北承接京津轉入單位1544家，其中，法人單位1018家，產業活動單位526家，京津冀協同發展向縱深推進。
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