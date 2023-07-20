百餘專家 探討海洋合作

第二屆國際海洋經濟與海商事服務論壇18日在浙江寧波舉行，來自國際組織、駐華使領館及涉海經濟領域的政界、商界、法學界100餘位專家代表齊聚，旨在共同搭建國際化的海洋合作交流平台，廣泛建立藍色經濟伙伴關係，挖掘全球海洋經濟發展合作新機遇。

中新社報導，「當今世界，綠色發展已成世界共識，綠色發展是實現海洋經濟可持續發展的關鍵，是實現海洋經濟高質量發展的必然要求。」中國國際貿易促進委員會副會長于健龍在致辭時說，國際組織、貿促機構、商協會應積極發揮推動促進作用，優化海洋產業布局，推動建立多層次、寬領域的藍色伙伴關係，為經濟全球化可持續發展鑄造藍色引擎，為世界經濟發展添動力。

挪威駐大陸大使白思娜表示，挪威和中國大陸的大學和研究機構有大量的海洋相關學科的學術交流，隨著海洋商業環境和創新的進一步發展，可以有更多交流和合作的機會。她認為，在海上風能等可再生能源方面，以及在氫氣、氨氣等船舶替代燃料和低排放燃料方面有更大的合作潛力。

「海洋保護是支持發展的必要因素。」在世界自然基金會（WWF）特使馬克·蘭博蒂尼看來，海洋是一種共享的資源，這是沒有人能逃避的事實，保護和恢復海洋健康是任何可持續發展項目開展的首個關鍵原則。

「中國在這一全球趨勢中發揮了關鍵作用。」馬克·蘭博蒂尼表示，特別是在日內瓦舉行的《濕地公約》第十四屆締約方大會，中方宣布將在深圳打造國際紅樹林中心，保護生物多樣性的同時，預防風暴和洪水損失。