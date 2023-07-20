上海新設外企 前５月同比增78.7%

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

上海市第三十七批跨國公司地區總部和研發中心頒證暨外資項目集中簽約儀式18日舉行。上海市長龔正為跨國公司地區總部和研發中心頒證並見證簽約。

中新社報導，此次共有31家跨國公司地區總部和13家研發中心獲頒證書，77個集中簽約的外資項目投資總額達到102.4億美元。

此前上海市商務委的統計數據表明，截至6月30日，上海跨國公司地區總部累計達到922家，外資研發中心累計達到544家，上海持續保持中國大陸跨國公司地區總部和外資研發中心最集中的城市地位。

此外，今年1至5月，上海新設外資企業2096家，同比增長78.7%；實際使用外資111.71億美元，同比增長17.3%。 　　

當天獲頒證書的跨國公司地區總部和研發中心包含製造業11個、服務業33個。44家企業中有16家屬於上海重點發展的產業；行業領軍企業多，多數企業在本行業處於領先地位；企業能級水平高，44家企業之中有10家大中華區及以上區域總部和2家全球研發中心，如美國銳珂醫療在滬設立全球研發中心。 　　

最新簽約的77個外資項目主要涉及生物醫藥、電子信息、汽車、時尚消費品等重點產業，以及數位經濟、綠色低碳等領域，如韓國捷尼賽思汽車增資4億美元擴大在華業務。

77個項目中10個來自世界500強企業，如美國美敦力在滬設立投資基金，建立創新生態系統。

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