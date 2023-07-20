AI助挖礦 盤古礦山大模型發布

由山東能源集團（山東能源）、華為、雲鼎科技聯手研發的全球首個能源行業商用AI大模型——盤古礦山大模型18日在山東發布。目前，該模型涵蓋採煤、掘進、主運、輔運、提昇、安監、防沖、洗選、焦化9個專業21個場景應用，解決了人工智能在礦山領域落地難的問題。

中新社報導，如何引領礦山等能源領域通過AI開發模式工廠式轉變，使AI大規模進入礦山，從而提高煤礦生產的安全性、高效性和少人無人化，是大陸能源領域智能化的重要課題。

「智能化建設是推動礦山行業安全綠色高質量發展的必由之路。」山東能源黨委書記、董事長李偉介紹表示，2022年初，三家企業成立了聯合創新中心，依託AI盤古大模型建設人工智能訓練中心，取得了人工智能賦能礦山領域的重大突破，達到減人提效、降低勞動強度、提高安全水平等的目標。

中國大陸是世界煤炭行業受衝擊地壓影響最深的國家之一，鑽孔卸壓工程是衝擊地壓防治的主要手段。

據悉，為保證卸壓鑽孔施工質量，山東能源在李樓、新巨龍等煤礦引入AI大模型視覺識別技術，對卸壓鑽孔施工質量進行智能分析，輔助防沖部門進行防沖卸壓工程規範性驗證，不僅降低了82%的人工審核工作量，還將原本需要3天的防沖卸壓施工監管流程縮短至10分鐘，實現防沖工程100%驗收。

「人工智能將持續賦能礦山行業升級，為煤礦生產的安全、高效、少人無人發揮重要作用。」華為煤礦軍團董事長鄒志磊表示，該大模型的首次商用為煤礦行業乃至能源行業高質量發展注入新動能。「人工智能將為礦山行業帶來巨大機遇，在各方努力下將最終實現『穿西裝、打領帶』採礦的美好願景。」

山東省副省長周立偉出席當天記者會並且表示，商用盤古礦山大模型的發布，開闢了智能礦山建設的新路徑、樹立了人工智能與實體經濟深度融合的典範，將加速推進礦山資源企業高質量發展。

他說，山東正大力發展人工智能產業，目前總共有人工智能主要企業1000家，核心產值達100億元（人民幣，下同）。

近年來，大陸人工智能產業蓬勃發展，目前核心產業規模達到5000億元，企業數量超過4300家。