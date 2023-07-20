美祭管制 陸晶片龍頭叫苦：買嘸零件

美國對中國大陸祭出晶片出口管制措施的衝擊已經顯現，大陸記憶體晶片製造龍頭長江存儲董事長陳南翔表示，長江存儲現在的問題不是買不到晶片的先進設備，而是買不到零件，過去購入的設備幾乎無法修復，彷彿畸形擺設。

陳南翔六月底在「二◯二三中國國際半導體展」發表主題演講時的前述談話，近日在大陸網路上流傳。陳南翔說，「我想做個呼籲，去建設你們（美國供應商）的誠信，體現於你們的公平原則。應該設一個時間，把設備在新的條件下回購，這樣才公平。」

美國商務部去年底將長江存儲等卅六家陸企列入「實體清單」，美國供應商須獲許可，才得以向這些大陸客戶出口技術，導致這些企業難以取得尖端半導體與其生產設備。

據自由亞洲電台報導，台灣國防安全研究院助理研究員王繡雯分析，陳南翔的話一是抱怨買了一堆大型「廢五金」，以後壞了就沒用；二來是希望大陸半導體設備能趕快自主可控，雖然難度很高。

台灣經濟研究院產經資料庫總監劉佩真指出，連大陸半導體大廠都無法取得生產設備和零件，更驗證外界的看法，大陸半導體產業大量仰賴進口，且國產化推進的速度和品質不如預期。

陸分析師稱：應已找到替代供應商

大陸科技產業分析師項立剛則認為，陳南翔請美供應商把設備買回去，意味著已找到替代企業供應相關設備，發言非常有底氣，而非大陸晶片業陷入困境。他並稱，長江存儲也能向荷商艾司摩爾、日商尼康、上海微電子裝備等公司購入同等級光刻機。

這場演講是陳南翔自二◯二二年十月擔任長江存儲董事長、代理執行長後，第一次公開發表演講，這也是他近年罕見公開提及美中晶片戰，對自身公司的影響。

陳南翔在演講中還提到，他認同台積電創辦人張忠謀所說的「全球化已死」，因為構成全球化的和諧要素已逐一被打破。他指出，當前全球半導體產業正面臨地緣政治訴求，及國家安全訴求所帶來的巨大不確定性，進入「再全球化」階段，意即國際合作規則迅速瓦解，各國都欲把控半導體產業鏈，使晶片本地製造。

陳南翔直指，全球半導體產業將進入動盪且無序的時刻，衝擊現有的全球供應鏈、全球產業格局、分工與產業發展模式。也因此，他對二◯三◯年全球半導體產業實現一兆美元產值的目標抱持懷疑態度。

美國政府對大陸祭出晶片禁令，美企亦同感擔憂。近日英特爾、高通和輝達等大廠高層赴華府，反對擴大出口管制，美國半導體行業協會也發出聲明，呼籲不可缺席全球最大市場。

對此，中國半導體協會昨日也發出聲明，誓言維護半導體產業全球化。聲明提到，大陸作為全球最大的半導體市場，為全球合作夥伴提供了超過百分之八十的巨大市場。美國政府一系列限制措施破壞半導體產業的全球化，破壞供應鏈的穩定，將削弱美國半導體產業的競爭力，理所當然地引發了包括美國半導體產業在內的全球人士的廣泛擔憂。