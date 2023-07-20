廣東上半年 消費投訴逾18萬件

廣東省消費者委員會18日發布了該系統2023年上半年投訴情況分析報告。報告稱，上半年廣東全省各級消委會共處理受理消費者投訴逾18萬件，住宿服務成為消費者投訴熱點。

中新社報導，報告指出，上半年廣東全省各級消委會共接待消費者來訪和咨詢10.57萬人次，處理受理消費者投訴逾18萬件，為消費者挽回經濟損失1.22億元（人民幣，下同），投訴涉案金額6.21億元。從地區分布來看，消費投訴繼續高度集中在經濟發達的珠三角地區，該區域投訴量占廣東省投訴總量96.50%。

報告指出，今年以來，消費回暖態勢明顯，其中旅遊消費市場率先恢復，在小長假及文旅消費政策的刺激下，商務差旅需求持續增加，消費出行意願繼續高漲，消費規模不斷擴大。但與之不適應的是，部分商旅經營者因接待能力欠缺、服務質量較差、實際與宣傳存在差距等問題，引起消費者投訴，其中以住宿問題較為突出。

據統計，今年上半年，廣東各級消委會處理住宿服務投訴3396件，同比增長15.16%。主要問題包括節假日大幅漲價，預訂的服務遭商家臨時加價、砍單等單方面違約，導致無法入住；退訂費用過高，取消規則設置不合理；廣告宣傳戶型、設施與實際不符，住宿環境差，客房接待服務不到位；同一房型線上線下預訂價格不一致，涉嫌價格歧視等。

在經濟復甦、消費規模擴大的背景下，廣東商品零售加速恢復，升級類商品投訴增多，其中高檔服飾、化妝品、數位用品等投訴占比較大。演出消費市場升溫，也讓票務不規範等問題凸顯。