桂商回鄉 投資逾300億

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

第三屆世界桂商暨商會經貿文化交流合作大會18日在廣西南寧市召開。會上，20個強優民營企業投資的重大項目集中簽約，合約金額超300億元（人民幣，下同），將助力廣西重點產業鏈發展。

中新社報導，當天，來自海內外的千餘名企業家齊聚南寧，以「同心謀發展、攜手創新局」為主題，深入交流，探尋合作商機。 　　

廣西壯族自治區黨委書記劉寧致辭表示，長期以來，廣大桂商搏擊商海，扎根廣西、走向世界，為廣西經濟社會高質量發展作出重要貢獻，展現了愛國敬業、守法經營、創新創業、回報社會的良好形象。 　　

劉寧表示，桂商是廣西高質量發展的寶貴資源，希望桂商和各大商會商賈充分發揮視野寬、人脈廣、平台多的優勢，幫助廣西引入更多高端人才、要素和產業，與廣西實現互利共贏、共同發展。 　　

中華全國工商業聯合會副主席方光華表示，盼廣大桂商把握廣西發展機遇，堅守主業、做強實業，積極參與一帶一路建設，加強與東協國家經貿交流，努力成為新時代建設現代化經濟體系、推動高質量發展的生力軍。

廣西壯族自治區主席藍天立當天與強優民營企業代表座談時表示，廣西將全力為桂商和合作夥伴營造公平公正的法治環境、貼心溫馨的政務環境，真誠幫助企業解決困難問題。希望廣大企業、商會多到廣西考察洽談、投資創業。

「當前，世紀工程平陸運河全面開工建設，建成後大型機械設備等物資，可以通過便捷價廉的水運方式，從南寧運往北部灣港出海，抵達世界各地市場。我們將投資人民幣50億元，在南寧建設大宗消費品生產基地，搶占發展先機。」廣東省工商業聯合會主席、研祥高科技控股集團有限公司董事局主席陳志列說。 　　

陳志列表示，廣西是中國大陸面向東協開放合作的前沿和窗口，未來，將繼續加大在廣西的投資力度，進一步開拓東協市場。 　　

希臘華僑華人總商會會長徐偉春認為，當前，隨著《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）生效實施，愈來愈多企業有意向開拓東協市場，廣西與東協地緣相近、人文相通，可以成為廣大企業走進東協的第一站。

東協 人民幣

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