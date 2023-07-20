寧德造車26萬輛 外銷60國

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
福建口岸整車出口「多點開花」。圖為福建寧德市的上汽總裝廠房。（中新社）
福建口岸整車出口「多點開花」。圖為福建寧德市的上汽總裝廠房。（中新社）

裝載有2600輛大陸國產商品車的「安吉24」汽車滾裝船，18日從福建省寧德港漳灣碼頭緩緩駛離，前往墨西哥

中新社報導，寧德出入境邊防檢查站相關負責人稱，此次出口的商品車車型包括新能源車、乘用轎車、SUV等，主要由上汽集團乘用車寧德基地生產，是寧德口岸單次最大批量汽車出口。 　　

上汽集團乘用車寧德基地項目2018年落地寧德市，是福建省目前設計產能最大的新能源乘用車生產項目，2022年生產整車26.19萬輛，生產的車型遠銷東南亞、歐洲、南美、中東等地區的60多個國家。 　　

上汽乘用車福建分公司黨委副書記趙榮華此前受訪時表示，「寧德造」汽車實現在本地出口，降低了物流成本，推動當地汽車製造業加快發展。 　　

今年以來，福建口岸通關持續優化，整車出口「多點開花」。3月15日，由上汽集團乘用車寧德基地生產的1000輛名爵汽車搭乘大型滾裝船，從寧德市三都澳港區漳灣作業區7號泊位啟航，駛往墨西哥；福州港江陰港區3月實現新能源汽車出口零的突破；5月，3061輛名爵汽車從廈門港現代碼頭滾裝出口，創下該碼頭出口到國外單港汽車數量的新紀錄。

福建 碼頭 墨西哥

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