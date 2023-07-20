陸促消費 電動車、智慧家電下鄉

擴大內需、促消費成為大陸推動經濟疫後復甦的關鍵，大陸工信部19日表示，下一步，將加快落實促進汽車和家居消費等政策，組織新能源汽車、智慧家電、綠色建材下鄉，推動醫療裝備、通用航空、郵輪遊艇等產業創新發展；同時，大力推動6G技術研究，加快創新發展。

大陸國新辦19日就上半年工業和信息化發展情況召開記者會，大陸工信部發言人、總工程師趙志國在會上做出上述表示。

趙志國首先說，今年來工業經濟恢復向好、製造業高質量發展步伐明顯加快、資訊通信業賦能作用持續提升、中小企業發展環境進一步優化，例如上半年「新三樣」（新能源汽車、鋰離子電池、太陽能電池）出口年增61.6%，企業利潤結構優化，新能源車產量增長42.4%、C919大型客機投入商業營運，和累計建成開通5G基站293.7萬個等。

但他坦言，當前大陸工業經濟發展中還面臨需求不足、效益下滑等困難和挑戰。趙志國說，下一步，將重點做好以下工作，一是把穩增長放在更加突出位置；二是努力擴大有效需求；三是發展壯大新興產業。

他說，要加快落實促進汽車和家居消費等政策，加緊制定實施汽車、電子、鋼鐵等十個重點行業穩增長的工作方案，深入展開消費品、原材料「三品」行動，組織新能源汽車、智慧家電、綠色建材下鄉，推動醫療裝備、通用航空、郵輪遊艇等產業創新發展，以高質量供給引領創造需求。

趙志國說，要加快發展5G、智慧網聯汽車、新能源、新材料、生物醫藥及高端醫療裝備等新興產業，進一步增強高鐵、電力裝備、新能源汽車、光伏（太陽能）、通信設備等領域發展。

為對沖外部的不確定、不穩定因素，趙志國提到，將繼續深化工業和信息化領域的開放合作，擴大高水準開放，加強對外政策協調、參與全球數位治理，努力維護產業鏈供應鏈安全穩定暢通，推動數位經濟合作。

趙志國並指， 5G已經成為大陸新基建的重要組成，也是推動實體經濟數位化轉型升級的關鍵驅動，將持續拓展5G網路覆蓋的深度、廣度，進一步向鄉鎮和農村地區延伸，全面提升質量，拓展應用規模，打造「5G+工業互聯網」發展升級版，今年推動不少於3,000家企業建設5G工廠。

趙志國說，大陸將推動5G演進和6G技術研發，大力推動6G技術研究，展開技術試驗，深化交流合作，加快6G創新發展。