創世界紀錄！ 陸研製最薄玻璃僅0.3毫米 折疊百萬次不損

央視財經報導，中國工程院院士彭壽團隊研制出的一款柔性顯示玻璃，厚度僅0.03毫米，該玻璃應用於折疊螢幕手機。按一天折疊100次計算，能支持百萬次彎折不破損，並能讓折疊手機使用超過27年，增加折疊螢幕手機的壽命。再創下世界最薄玻璃的新紀錄。

超薄顯示玻璃廣泛運用於智慧型手機、平板電腦等顯示面板，而該項技術的突破與超越有望為大陸產折疊螢幕手機升級帶來產品競爭力。

報導指出，30微米柔性可折疊玻璃彎折壽命突破100萬次。目前，該產品已開始批量化交付，即將實現大陸國產超薄柔性可折疊玻璃在折疊手機及其他終端的廣泛應用。

安徽新聞網報導，「浮法，是熔融的玻璃液自由流淌到錫面上進行展薄、拉伸的成型方法。我們擁有浮法玻璃生產工藝的自主知識產權，這是一種不向國外交專利費的方法。」彭壽說。多年來，他主持或參與了一系列中國洛陽浮法的技術研發項目，解決了浮法錫槽流液道的諸多技術難題。

所謂洛陽浮法指的是，將超1300℃的高品質玻璃液，緩緩流入裝滿錫熔液的錫槽，因為兩種溶液比重不同，會如同油懸浮於水面。玻璃液在錫熔液之上均勻攤開，在拉邊機作用下慢慢變薄。冷卻之後，經過裁切，最終形成面積達5.5平方公尺，厚度卻只有0.5毫米的超薄玻璃。

目前洛陽浮法發明至今延續使用50多年，並與英國皮爾金頓、美國匹茲堡齊名，並稱世界三大浮法工藝。