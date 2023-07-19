陸電動車吸引力銳減？上海某地充電漲幅達8成 網喊：割韭菜的時間到了？

大陸電動車對消費者的一大誘因在於充電便宜，不過近期大陸多方消息指出，新能源汽車充電費用已經開始大幅上漲，而部分新能源品牌旗下的充電樁漲幅接近一倍。各地車主分享的消息一度讓充電樁漲價的話題上熱搜，網友紛喊「新能源車割韭菜的時間點到了嗎？」分析認為儘管充電費用上漲，但仍不會被燃油車取代。

「智電汽車」報導，上海虹橋附近的充電樁在同一時間、地點，以往價格為 人民幣1.15 元，現在卻漲到了人民幣2.15元，漲幅高達87%。

同樣的情形也發生在鄭州。頂端新聞報導，不少鄭州新能源車主在7月表示，鄭州市域內幾乎不同品牌新能源充電站迎來漲價，相較於平日最便宜的「深夜階段」，漲價後的充電費用，漲幅接近一倍。類似於特來電、聯合等品牌充電站充電價格相較之前均存在一定程度的上漲，漲幅均在30%以上。

為何充電樁會漲價？一方面與成本有關。北方工業大學汽車產業創新研究中心研究員張翔通過頂端新聞指出，市場上充電樁漲價原因可能是因為其背後運營商成本經營問題，「目前充電樁的運營商，大部分都不盈利，可能除了少數巨頭的特來電等可盈利以外，其他的運營商幾乎都處於虧損狀態。」

另外，漲價也與法規有關。橙柿互動報導，業內人士分析，可能和今年5月大陸發改委印發的《關於第三監管周期省級電網輸配電價及有關事項的通知》有關。規定自6月1日起要實行新電價方案，將用戶用電價格逐步歸並為居民生活、農業生產及工商業用電（除執行居民生活和農業生產用電價格以外的用電）三類。大型充電站的用電則被歸類到工業用電，所以電價調整必然會對新能源車充電費用產生影響。

充電費變貴是否會讓電動車相較油車失去優勢？IT之家報導，目前大陸用電成本在全球範圍內相對較低，大陸城市民眾2021年用電平均價格和工業用電價格分別為每千瓦時人民幣0.611 元和每千瓦時人民幣0.635 元。且據去年電價數據世界排名，全球133個國家統計中，大陸排名在93位。意味著就算充電樁漲價，電費仍不會超過油費。