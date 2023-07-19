快訊

民調／國民黨支持者換將呼聲高？ 若「換侯」最挺他參選

陸電動車吸引力銳減？上海某地充電漲幅達8成 網喊：割韭菜的時間到了？

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
近期大陸多地新能源車主分享訊息稱充電變貴。（新華網）
近期大陸多地新能源車主分享訊息稱充電變貴。（新華網）

大陸電動車對消費者的一大誘因在於充電便宜，不過近期大陸多方消息指出，新能源汽車充電費用已經開始大幅上漲，而部分新能源品牌旗下的充電樁漲幅接近一倍。各地車主分享的消息一度讓充電樁漲價的話題上熱搜，網友紛喊「新能源車割韭菜的時間點到了嗎？」分析認為儘管充電費用上漲，但仍不會被燃油車取代。

「智電汽車」報導，上海虹橋附近的充電樁在同一時間、地點，以往價格為 人民幣1.15 元，現在卻漲到了人民幣2.15元，漲幅高達87%。

同樣的情形也發生在鄭州。頂端新聞報導，不少鄭州新能源車主在7月表示，鄭州市域內幾乎不同品牌新能源充電站迎來漲價，相較於平日最便宜的「深夜階段」，漲價後的充電費用，漲幅接近一倍。類似於特來電、聯合等品牌充電站充電價格相較之前均存在一定程度的上漲，漲幅均在30%以上。

為何充電樁會漲價？一方面與成本有關。北方工業大學汽車產業創新研究中心研究員張翔通過頂端新聞指出，市場上充電樁漲價原因可能是因為其背後運營商成本經營問題，「目前充電樁的運營商，大部分都不盈利，可能除了少數巨頭的特來電等可盈利以外，其他的運營商幾乎都處於虧損狀態。」

另外，漲價也與法規有關。橙柿互動報導，業內人士分析，可能和今年5月大陸發改委印發的《關於第三監管周期省級電網輸配電價及有關事項的通知》有關。規定自6月1日起要實行新電價方案，將用戶用電價格逐步歸並為居民生活、農業生產及工商業用電（除執行居民生活和農業生產用電價格以外的用電）三類。大型充電站的用電則被歸類到工業用電，所以電價調整必然會對新能源車充電費用產生影響。

充電費變貴是否會讓電動車相較油車失去優勢？IT之家報導，目前大陸用電成本在全球範圍內相對較低，大陸城市民眾2021年用電平均價格和工業用電價格分別為每千瓦時人民幣0.611 元和每千瓦時人民幣0.635 元。且據去年電價數據世界排名，全球133個國家統計中，大陸排名在93位。意味著就算充電樁漲價，電費仍不會超過油費。

電價 漲價 人民幣

延伸閱讀

2023淨零轉型民意調查 逾8成民眾願付更多電價減少氣候災損

影／豆豆先生駕駛Toyota GR Yaris H2現身古德伍德速度節 聲援替代燃料！

互利共生？Ford Fiesta傳將採用福斯模組化平台重生！

美國汽車維修成本大增36%！電動車修起來費用更驚人？

相關新聞

人民幣兌美元匯率重貶 專家分析：經濟不佳欠缺動能

人民幣兌美元匯率上週升值逾千點後，本週快速回檔，在岸、離岸人民幣今天雙雙重挫，跌破7.20關卡。中國外匯專家將原因指向經...

創世界紀錄！ 陸研製最薄玻璃僅0.3毫米 折疊百萬次不損

央視財經報導，中國工程院院士彭壽團隊研制出的一款柔性顯示玻璃，厚度僅0.03毫米，該玻璃應用於折疊螢幕手機。按一天折疊1...

撲殺奶牛以止損！ 陸奶業遇15年以來最冷「寒冬」

第一財經報導，中國奶業協會名譽會長高鴻賓19日在2023年中國奶業發展戰略高層論壇表示，疫情三年，受到消費者需求的推動，...

陸電動車吸引力銳減？上海某地充電漲幅達8成 網喊：割韭菜的時間到了？

大陸電動車對消費者的一大誘因在於充電便宜，不過近期大陸多方消息指出，新能源汽車充電費用已經開始大幅上漲，而部分新能源品牌...

陸企強攻AI 拚彎道超車

中國大陸億萬富豪創業家、中階工程師和曾在外企效力的老將都正執迷於新目標：要在競爭激烈的全球人工智慧（AI）競賽中，和Google及微軟等美國巨頭一較高下，甚至更勝一籌。

陸發布「促進民營經濟發展壯大」意見 將加大對民企政策支持力度

為促進民營經濟發展，中共中央及國務院19日共同發布「促進民營經濟發展壯大」意見。意見指出，要加快營造市場化、法治化、國際...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦