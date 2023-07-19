陸汽車類零售總額同比略增

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

中國汽車工業協會17日披露，2023年上半年，大陸汽車製造業工業增加值繼續保持兩位數增長，大陸汽車類零售總額同比小幅增長。

中新社報導，中國汽車工業協會稱，2023年上半年，工業生產穩步恢復，汽車行業工業增加值繼續保持兩位數增長。

2023年6月，大陸汽車製造業工業增加值同比增長8.8%。2023年上半年，大陸汽車製造業工業增加值同比增長13.1%，高於同期規模以上工業9.3個百分點。此外，2023年上半年大陸汽車類零售總額同比小幅增長。

據中國汽車工業協會公布的統計數據顯示，2023年6月，大陸汽車類零售額為4526億元（人民幣，下同），同比下降1.1%，佔全社會消費品零售總額的11.3%。

2023年上半年，大陸汽車類零售額為22409億元，同比增長6.8%，佔全社會消費品零售總額的9.8%。與此同時，2023年上半年，大陸汽車製造業固定資產投資保持較快增長。上半年，大陸汽車製造業固定資產投資同比增長20.0%，高於大陸全國固定資產投資16.2個百分點。

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