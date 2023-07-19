湖北一帶一路布局 東協成最大貿易夥伴

「十年來，湖北對東協貿易年均增長率達15.6%，東協由湖北省第二大貿易夥伴躍升為第一大貿易夥伴。」武漢海關關稅處處長汪菊蓮在湖北省政府新聞辦17日召開的記者會上通報。

中新社報導，據武漢海關統計，2023年上半年，湖北進出口規模創歷史同期新高，進出口總值達3012.9億元（人民幣，下同），同比增長4%。其中，湖北對一帶一路沿線國家進出口增速明顯，達1044億元，增長31%；對東協進出口493.6億元，增長14.6%。

汪菊蓮表示，隨著一帶一路倡議不斷深入，湖北在東協的貿易布局取得了豐碩成果。

今年上半年，湖北自東協進口初級產品39.3億元，增長157.2%；從出口來看，東協旺盛的基礎設施建設需求與湖北優勢產業形成互補。上半年，湖北對其出口鋼材、電工器材分別增長45.5%、18.1%。

此外，一帶一路沿線國家已成為湖北部分能源產品進口的重要來源地。上半年，湖北超八成原油、超九成煤炭進口來自一帶一路沿線國家。

為助力企業開拓區域全面經濟夥伴協定（RCEP）市場，湖北省商務廳聯合武漢海關發布措施，鞏固重點產品出口優勢，助力光通信、半導體基礎元件、化工新材料、農產品等優勢產業精準開拓RCEP市場。上半年，湖北對東協進出口佔對RCEP其他14個成員國進出口規模的53.8%，對同期湖北省外貿整體增長貢獻率達54.5%。

據悉，湖北與東協地區國家合作交往基礎深厚。2008年，湖北成為首個與東協秘書處簽署合作備忘錄的大陸省份。近年來，湖北與東協經貿合作日益緊密，合作潛力加快釋放。

2019年，東協躍升為湖北第一大貿易夥伴，並連續保持至今。

今年5月，由46家湖北企業組成的經貿團赴東協拓市場、爭訂單，達成超過22億元的簽約訂單及意向訂單。