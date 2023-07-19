玖世酒家酒窖 酒文化先行者

秦皇島作為中國大陸第一瓶紅葡萄酒的誕生地，有「葡萄酒城」之稱，經多年發展，形成了華夏長城、茅台、香格里拉、朗格斯酒莊等高檔次葡萄酒釀造企業集群，葡萄酒產業成為當地重點發展產業之一。來自台灣、從事葡萄酒行業的鄧迪生，也在這裡找到屬於自己的一片天。

玖世酒家酒窖（秦皇島）分部總經理鄧迪生，在陸發展近20年，擁有豐富的葡萄酒行業經驗。他分享，初時在上海打拚，後來為更好照顧身處異地的家人，十年前來到秦皇島創業發展，「因為我太太對紅酒也有興趣，所以特地回來教她一些紅酒知識，協助把這個酒窖開起來。」

鄧迪生表示，起初以為，在北方推廣葡萄酒不容易，相較之下，北方人可能更喜歡喝啤酒和白酒。來到秦皇島才發現，當地的葡萄酒文化濃厚、相關產業發達，更是包括華夏長城等不少知名葡萄酒品牌的產區。

在他看來，在秦皇島從事葡萄酒銷售行業，雖有挑戰也是機遇，因伴隨民眾生活水平提高，選擇的種類、範圍也會更大，「個人覺得前景是非常好的」，同時「在這邊，你要有口碑才能有辦法把這個項目進行下去。」

據了解，玖世酒家酒窖是上海法納提酒業與青島健力仕商貿旗下品牌，專注世界各地原裝葡萄酒進口。鄧迪生介紹，該門店引進美國、法國、義大利、澳大利亞、西班牙、智利、南非等國優質酒品，保證原瓶進口，不會後期分裝，「希望令客人感覺到，在我的店裡面買到不同於別的地方買到的東西，好喝又不貴，品質又百分百保真。」

此外，對酒的「推廣」也是發展中很重要的一環。鄧迪生指出，玖世酒家除了積極參與大陸每年的糖酒會，也不定期在門店開展品鑒會，向秦皇島等地的朋友推廣酒文化、品鑒新酒，進一步開拓客源。而有感過去，新冠疫情對葡萄酒行業造成一定衝擊，他表示，「市場要緩起來沒那麼快」，但正往好的方向發展，將繼續努力推廣，他仍然對未來葡萄酒市場充滿信心。

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