浙江購銷兩旺 廠商：訂單穩定上升

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
浙江商品市場交易熱度不減。圖為浙江義烏國際商貿城的商戶整理即將出口的拍手器。中新社
浙江商品市場交易熱度不減。圖為浙江義烏國際商貿城的商戶整理即將出口的拍手器。中新社

據浙江省市場監督管理局17日消息，2023年上半年，浙江省2945家商品市場共實現成交額1.09兆元（人民幣，下同），同比增長8.10%，總體呈現「購銷兩旺、穩中向好」的態勢。

中新社報導，數據顯示，浙江省2592家消費品市場，共實現成交額7871.19億元，同比增長18.42%；1699家農副產品市場，共實現成交額2662.17億元，同比增長16.65%。 　　

「這段時間，十幾萬元甚至幾十萬元一單的大訂單多了起來。相比去年，線下訂單也多了起來，很多客戶來到現場看貨後再下單。」在義烏國際商貿城二區從事電訊器材銷售的市場經營戶王國田介紹說，今年上半年以來，訂單量穩定上升，其中，印尼、馬來西亞等東南亞國家，巴西等南美洲國家，及非洲國家，成為如今最主要的客源地。

其中，區域全面經濟夥伴協定（RCEP）發揮了重要作用。王國田說，自其生效以來，來自東南亞的訂單明顯多了起來。在中國大陸系列消費刺激政策的推動下，民眾消費活力逐步釋放，浙江省消費品市場購銷兩旺。

據悉，浙江省現有工業消費品市場523家，成交額整體呈現逆勢增長態勢，今年上半年實現成交額4952.28億元，同比增長28.68%。 　今年上半年，義烏中國小商品城、紹興中國輕紡城成交額均超千億元，其中義烏中國小商品城成交額達到1126.53億元。 　　

「現有客戶對我們的需求持續存在，其中外貿客戶佔比達80%以上。」王國田表示，在一系列利好政策下，他對接下來的銷售情況充滿信心。同時，浙江農副產品市場也呈現出快速回升態勢。由於開春後溫度適宜，茶葉長勢較好，茶葉市場成交量增加。17家茶葉市場上半年成交額達149.09億元，同比增長4.96%。 　　

此外，伴隨大眾出行需求顯著增加，春遊、旅行等拉動消費，大眾對果品的需求也逐步恢復。浙江16家果品市場上半年成交額達472.40億元，同比增長24.89%。

茶葉 客戶 馬來西亞

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