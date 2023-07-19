2年虧3.5兆 恆大創港股紀錄

中國大陸地產巨頭「中國恒大」十七日深夜公布去年和前年財報，合計兩年虧損高達八一二○億元（人民幣，下同），約台幣三點五兆元，創下港股上市公司最高虧損紀錄。恒大之前因未公布財報遭停牌，股票已暫停交易近一年半。

綜合陸港媒體報導，財報顯示，去年恒大營收二三○○點七億元，經營性虧損達四三三點九億元，加上土地被收回有關的虧損、金融資產減值損失及其他非經營性虧損人民幣六九三點七億元，所得稅一三○點五億元，合計去年虧損達一二五八點一億元。

恒大已出現資不抵債的局面，截至去年底，負債總額高達人民幣二點四三兆元，總資產一點八三兆元，若遭破產清算，公司淨值約「負六千億元」。

中國恒大財報顯示，前年營收二五○○點一億元，經營性虧損一一三七點五億元，撇開發展中物業及待出售之已完工物業、投資物業公平值虧損四○四九點五億元，土地被收回有關的虧損、金融資產減值損失及其他非經營性虧損一八○二億元，所得稅抵免一二六點八億元，虧損共計六八六二點二億元。

據星島日報消息，恒大透露，其項目金額三千萬以上未決訴訟案件數量，共計一五一九件，項目金額總額累計約三九五三點九億元。該集團稱，積極與相關債權人溝通，尋求各種方式解決，已評估訴訟事項對財務影響。

負責恒大審計事務的上會栢誠會計事務所表示，恒大未來現金流量的不確定性對集團繼續持續經營的能力產生重大疑慮，綜合財務報表已就此情況作出適當披露，事務所方面無法再對這幾分年報發表意見。

除了上述財報外，中國恒大同時發布公告，將繼續暫停在港交所的股票交易，直到另行通知為止。