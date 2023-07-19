廣州6月用電量 同期增加14.9%

廣州市統計局17日發布統計數據稱，6月廣州經濟社會運行穩步恢復向好，全社會用電量保持快速增長趨勢。

中新社報導，當月廣州市全社會用電量123.01億千瓦時，同比增長14.9%。上半年，廣州全社會累計用電量538.09億千瓦時，同比增長7.2%。

數據顯示，6月廣州三次產業用電量合計92.96億千瓦時，同比增長12.6%，其中，第一、第二、第三產業用電量分別為0.75億千瓦時、45.53億千瓦時和46.68億千瓦時，同比分別增長18.1%、9.8%和15.5%。從用電增速變動趨勢來看，受經濟穩步恢復和持續出現的高溫天氣等因素影響，用電需求旺盛，全行業單月用電量二季度以來保持快速增長，其中5月、6月單月增速均為雙位數，帶動三次產業用電持續攀升。

具體來看，6月廣州市工業用電量44.25億千瓦時，同比增長10.4%，增速較5月加快1.6個百分點。其中，製造業用電量34.98億千瓦時，同比增長9.5%。製造業31個行業大類中，29個行業當月用電量為正增長。其中，汽車製造業和醫藥製造業兩大重點行業當月用電量同比分別增長10.5%和19.8%。

6月廣州第三產業用電量46.68億千瓦時，同比增長15.5%。第三產業中的八大類服務行業中除金融業外，其他七個行業用電量連續兩個月保持兩位數增長，其中租賃和商務服務業、批發和零售業、住宿和餐飲業同比分別增長18.5%、18.3%和16.8%。受新能源汽車保有量不斷增加、滲透率不斷提高等因素影響，6月充換電服務業用電量同比大幅增長31.0%。

同時，受持續高溫晴熱天氣居民降溫用電需求增加和上年同期較低基數等因素影響，6月全市居民生活用電量30.04億千瓦時，同比增長22.6%。上半年，居民生活累計用電量112.18億千瓦時，同比增長8.3%。