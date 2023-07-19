辦民企座談會 傾聽建議

大陸國家發展改革委綜合司副司長李慧昨（18）日表示，近期建立了與民營企業溝通交流機制，分別召開三場民營企業家座談會，與百度、農夫山泉等民營企業座談，下一步將堅持常態化召開民營企業家座談會，傾聽民營企業家的真實想法。

每日經濟新聞報導，發改委主任鄭柵潔，分別在7月3日、10日、17日共主持三場民營企業家座談會，聽取了民營企業經營發展情況、面臨的困難和相關意見。所邀請的企業來自設備製造、鋼鐵冶煉、紡織服裝、食品加工、新能源、郵政快遞、互聯網、餐飲等行業。

李慧指出，座談會上，民營企業家們分析了國內外環境變化對企業發展帶來的機遇和挑戰，介紹了生產經營過程中遇到的困難問題，分享對宏觀政策落實情況感受，並結合自身發展提出針對性的意見建議，這些都為制定宏觀政策、開展宏觀調控提供重要參考。

同時，國家發改委相關司局，近期也在外出開會調研期間組織召開了多場民營企業座談會，深入了解企業經營發展真實情況，多層次多形式聽取意見建議。

李慧提到，下一步將持續發揮民營企業溝通交流機制作用，堅持常態化召開民營企業家座談會，認真傾聽民營企業家的真實想法，積極協調解決企業提出的具體訴求，及時對現行政策的實施效果進行客觀評估。