官方催動家居相關信貸

大陸商務部等13部門，昨（18）日印發促進家居消費的通知，鼓勵金融機構加強對家居消費的信貸支持，合理確定貸款利率和還款期限；支持符合條件的家居賣場等商業網點項目發行基礎設施領域不動產投資信託基金（REITs）。

香港信報報導，通知內容包括4方面11條措施，要求繼續支持老舊小區居民提取住房公積金用於自住房改造，政策支持範圍擴大到本人及配偶雙方父母自住房改造。通知指出，支持家居企業加快數位化、智能化轉型升級和線上線下融合發展，培育一批產業鏈供應鏈高效協同的家居行業領跑企業。鼓勵企業打造線上家居服務平台，促進家電家具租賃等新模式健康有序發展。

鼓勵有條件的地區有序發展二手家居流通產業。支持家居賣場加強與上下游企業合作，構建「大家居」生態體系，為消費者提供一站式、一體化、全場景家居消費解決方案。支持家居賣場、購物中心等設置智慧家居體驗館、品質家居生活館等體驗式消費場景，探索家居零售與文娛休閒、創意設計等多業態融合發展。