發改委：四面向衝刺消費

大陸消費未如預期恢復，民眾消費保守為普遍現象。大陸國家發改委政策研究室主任金賢東昨（18）日在發改委記者會上表示，將推出一批促進消費的措施，圍繞穩定大宗消費、促進汽車消費和電子產品消費、拓展農村消費、優化消費環境等方面，推出一批務實管用的政策舉措並推動盡快落實。

金賢東表示目前大陸消費遇到的問題：消費能力和消費預期相對偏弱、基礎設施和消費環境有待提升等問題仍然存在。下一步要針對制約居民「能消費、敢消費、願消費」的痛點和堵點來進行政策研擬。

金賢東指出將從四大方面來施力：一是持續建構高質量充電體系、支持新能源汽車下鄉；二是提升消費能力，增加民眾收入、著重青年群體就業等；三是優化消費供給，推進數位技術、應用場景和商業模式融合創新；四是改善消費環境，健全標準質量管理體系，加大質量安全監管力度等。

至於提升消費能力的關鍵，金賢東指出，會對高校畢業生等重點群體就業面臨的困難加大服務和政策保障力度，強化對穩定職位、擴大職位支持，充分釋放青年創新創業活力；同時，加強對青年群體的就業服務，深入開展職業教育產教融合賦能提升行動，持續推動公共職業技能培訓增加內容與提高質量，努力提升高校畢業生等青年群體的就業技能。

在持續促進民眾增收上，金賢東表示，將健全工資合理增長機制，逐步提高勞動報酬，多渠道促進城鄉民眾增收，努力確保民眾收入增長與經濟增長基本同步。

國家發展改革委綜合司副司長李慧表示，發改委會不斷充實完善政策工具箱，及早推出有關政策舉措，促進消費穩步恢復和擴大，著力拓展有效投資空間，加快建設以實體經濟為支撐的現代化產業體系，幫助經營主體恢復元氣、站穩腳跟。