陸上半年「家居消費」疲弱 官方推針對性措施促消費

大陸商務部副部長盛秋平18日在大陸國新辦記者會上指出，受多重因素影響，大陸上半年限額以上單位家電、家具零售額年增長率分別為1.0%、3.8%，建材零售額年降6.7%，家居消費表現較為疲弱。為此，大陸國務院常務會議日前審議通過「關於促進家居消費的若干措施」，盛秋平表示，家居消費涉及領域多、上下游鏈條長、規模體量大，採取針對性措施加以提振，有利於帶動居民消費增長和經濟恢復。

日前，大陸國家統計局公布6月消費者物價指數（CPI）年增率0%，較5月下滑0.2個百分點，是近28個月來新低，陷入通縮風險。大陸工信部消費品工業司司長何亞瓊指出，近年家居產業發展規模不斷壯大，家居消費已成為僅次於汽車的家庭第二大支出。

記者會上，盛秋平表示，中共中央、國務院高度重視擴大內需、促進消費工作。中共總書記習近平在中央經濟工作會議上強調，要把恢復和擴大消費擺在優先位置。為此，大陸商務部會同相關部門，提出4方面、11條政策舉措，以綠色化、智能化、適老化為發力點，提升供給質量，創新消費場景，改善消費條件，優化消費環境，疏堵點、解難點、治痛點，促進家居消費恢復和升級。

盛秋平指出，「關於促進家居消費的若干措施」包含四特點：第一是注重政策協調聯動，第二是堅持供需兩端同時發力，第三是加快綠色低碳循環發展，第四是著力構建「大家居」生態體系。

何亞瓊則認為，去年大陸家電、家具、照明、五金四個重點行業規上企業的營業收入3.6兆元人民幣，今年1至5月，已有1.35兆元，這是非常高的數據，而上半年家居零售額能實現增長，是在非常大的體量上增長的，非常不容易。他表示，工信部將落實「關於促進家居消費的若干措施」，著力在優供給、強產業、擴消費、促發展等方面發力。

盛秋平稱，隨著各項擴內需、促消費政策舉措落實落地，預計下半年消費將延續回升向好態勢，對經濟發展的基礎性作用將進一步鞏固。