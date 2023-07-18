搶攻AI賽道！華為盤古大模型不作詩 先挖礦

大陸科技巨頭華為18日聯合山東能源集團宣布華為盤古大模型在礦山領域實現首次商用。該模型將助力礦業從作坊式向工廠式轉變。與此同時，華為公司高級副總裁、煤礦軍團董事長鄒志磊也在發布會上呼籲，人工智慧和行業的結合需要行業上下游全產業鏈通力合作，行業需要盡快形成礦山大模型行業標準。

第一財經報導，山東能源集團、雲鼎科技、華為在前期試點驗證人工智慧大模型賦能工業生產領域的基礎上，正在開發和實施涵蓋採煤、掘進、主運、輔運、提升、安監、防衝、洗選、焦化等9個礦業專業領域的21個場景應用。

目前，盤古礦山大模型已在山東能源集團旗下的山東李樓煤業有限公司和山東新巨龍能源有限責任公司的煤礦中投入使用。

報導指出，華為盤古礦山大模型採用中心雲和邊緣雲兩級架構，在保證數據安全的同時具備少量樣本需求，通用性好，支持規模複製等特點。

此前，華為常務董事、華為雲CEO張平安7日在華為開發者大會2023上發布「盤古大模型3.0」，並稱該模型「不作詩，只做事」，且面向全行業。代表相較於坊間許多面向客戶的C端大模型，華為面向企業的B端，針對政務、金融、製造、礦山等行業設計的專用大模型，和颱風預測、藥物製造等場景大模型。

在礦業方面，華為煤礦軍團成立於2021年3月，為華為最早成立的五大軍團之一。相較於華為其他終端業務，煤礦軍團在華為顯得較為低調。綜合陸媒報導，之所以有煤礦軍團起因於華為創始人任正非等華為高層多次到山西、陝西和內蒙等省分考察，並開始佈局煤礦行業智慧化。當時，任正非在與時任山西省委書記樓陽生會談，並考察了山西幾家重點煤礦後，確立了煤礦軍團的初衷：「幫助煤礦行業實現少人、安全、高效，讓煤礦工人可以穿西裝、打領帶去工作」。