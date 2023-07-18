大陸青年失業率21.3％ 再創新高

根據大陸國家統計局昨天發布最新數據，六月大陸青年（十六至廿四歲）失業率超過百分之廿一，達到廿一點三，再創有該項統計數據以來的新高。五月大陸青年失業率為百分之廿點八。時逢暑期畢業季，加上今年大陸大學畢業生人數高達一一五八萬人，青年就業壓力劇增。

針對大陸青年當前就業情況，大陸國家統計局發言人付凌暉昨天指出，隨著大學畢業生逐步進入勞動力市場，從季節上、歷史上看，每到畢業季，青年失業率都會上升。從今年的情況看，六月青年失業率為百分之廿一點三，比上月有所提高；從下個月情況看，由於青年畢業生、年輕人集中進入勞動力市場，有可能還會有所提高。

但他表示，一般隨著畢業季過去，年輕人逐步找到工作，從規律來看，八月以後，會逐步下降。

另據發布，上半年大陸全國城鎮調查失業率平均值為百分之五點三，比第一季下降○點二個百分點，其中，六月為五點二。今年以來整體呈現回落態勢。

除了青年就業，昨天公布的統計數據顯示，六月，廿五至五十九歲勞動力調查失業率為百分之四點一。該年齡層的勞動力中，國中及以下學歷、高中學歷、大專學歷、大學及以上學歷勞動力調查失業率分別為百分之四點四、四點四、三點九和三點二。

此外，大陸卅一個大城市城鎮調查失業率為百分之五點五，與上月持平。