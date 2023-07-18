河北台商研發蘭花 開拓北方花卉

近年來，河北唐山在農業發展的領域不斷擴展，水平也持續提高。有著「蘭花大王」美譽的台商景文德，身為唐山遷西縣百佳卉農業科技有限公司董事長兼總經理，他原先跟隨父親在台灣從事劍蘭種植，隨後到大陸多省發展多種花卉產業。經過多方考察，他決心立足唐山市遷西縣，建設北方蘭花種植基地。

景文德表示，「這都只是一個過程，蘭花的發展一定會從最適合的地方發展到中國大陸各地，現在南方有足夠的發展份額了，北方自然會有一定的商機出現，這裡是一個新鮮市場，有很大的發展空間。」

遷西縣百佳卉農業科技有限公司成立於2021年，打造蘭花產業園項目，現成為中國大陸最大的蘭花組培生產企業。百佳卉農業科技以「創意產業園，運營綠資產」為核心理念，為當地的農業農村改革和鄉村振興事業做出有益的探索。

景文德指出，在北方發展蘭花產業有很多的優勢。公司建立和發展的時候，當地的股東和政府對於蘭花發展的支持度和配合度都很高，他們也很重視台商，利用很多政策資源推廣花卉，在唐山生產蘭花更有利潤。在氣候方面，他表示北方的氣候雖然很寒冷，但能夠利用日光溫室以助於蘭花的種植和生長。

「台灣人在大陸只要用心，都可以做得很好。」景文德提到，很多台商都會到大陸推廣花卉，早期台灣人在大陸就能發展得很好，把農業的生產技術和市場提供出來，後期加入了當地的人力和資源，帶動相關企業的發展。

對於未來發展方向及目標，景文德表示公司目前以中國大陸的市場為基礎，將產品銷售到大陸各地，未來會以工廠化的方式經營來擴大產業，提高在大陸市場的占有率。另外，公司也會陸續開拓國際市場，將產品銷售到海外。

據了解，百佳卉遷西蘭花產業園的主要業務是彩色馬蹄蓮及各種蘭花科研、種植，種苗生產和銷售。產業園以蘭花育種、母瓶製作為技術依託，利用遷西縣位於環北京經濟圈以及京津冀腹地的地緣優勢，力爭建設成為大陸「產-學-研」、「產-供-銷」於一體的種苗基地。此外，產業園一期投入使用的蘭花組培車間為遷西縣首次建成使用，也是遷西縣最先進的蘭花產業設施。