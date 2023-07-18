260台商 參加吉台經貿洽談會

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

再次來吉林省考察台商蔡欽銘收穫滿滿。他先是隨團參觀多個項目地，又與長春市朝陽區簽約半導體項目。

中新社報導，約260位台商近日組團參加首屆吉台經貿文化交流洽談會，並赴吉林市、長白山等地考察、參加項目推介。

蔡欽銘來大陸投資創業30餘年，在他看來，東北是重要的老工業基地，吉林是汽車大省，如今又有充沛的風電、光電資源，擁有發展雙碳經濟的前提優勢。特別是近年來，奧迪一汽新能源汽車、一汽弗迪新能源汽車動力電池等項目落戶長春，增添了強勁的發展動力。 　　蔡欽銘相信，隨著新能源汽車產業的興起，充電樁、儲能櫃、智慧電網等相關產業的商機巨大，在長春投資半導體項目正當其時。

台商邱仲彥是光採國際文創開發有限公司董事長，最近這幾年，他一直在參與吉林市哈達灣老工業區改造工程，投資將工業區內的老水泥廠改建成歷史博物館。 　邱仲彥說，他對東北的歷史和工業文化很感興趣，改建這座博物館時，他將現代設計與歷史建築融合，通過數位技術和人工智能，讓歷史元素活起來，把老工業區的輝煌時刻展示給民眾。 　隨著大陸不斷推動東北老工業基地振興，來此投資的台商不斷拓寬新的市場。已在吉林省開設20餘家眼鏡店的台商陳文錧，有信心把店面數量擴大到100家。

台商 考察 半導體

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