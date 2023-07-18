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陸上半年GDP增5.5% 消費仍弱

聯合報／ 記者賴錦宏／綜合報導
大陸國家統計局17日發布6月及第二季國內生產總值（GDP）數據，機構預計，第2季GDP有機會實現7％左右的高增長。法新社
大陸國家統計局17日發布6月及第二季國內生產總值（GDP）數據，機構預計，第2季GDP有機會實現7％左右的高增長。法新社

大陸國家統計局昨天公布第二季國內生產毛額（ＧＤＰ）年增百分之六點三，遜於預期，上半年ＧＤＰ較去年同期成長百分之五點五。六月消費品零售總額年比僅成長百分之三點一，比五月年比成長百分之十二點七，大幅回落，顯示大陸內需消費有轉趨疲弱跡象。大陸統計局發言人付凌暉坦言，大陸國內經濟持續恢復發展的基礎仍不穩固。

分季度看，大陸今年第一季度ＧＤＰ成長百分之四點五，第二季成長百分之六點三，但此前國際機構預估，大陸第二季成長可望達百分之七以上。

大陸統計局昨並公布，上半年全國規模以上工業增加值成長百分之三點八，服務業增加值成長六點四，社會消費品零售總額成長八點二，全國固定資產投資（不含農戶）成長三點八，貨物進出口總額成長二點一。

大陸統計局發言人付凌暉表示，總體來看，上半年大陸國民經濟回升向好，但也要看到，世界政治經濟形勢錯綜複雜，大陸國內經濟持續恢復發展的基礎仍不穩固。

房地產部分，上半年房地產開發投資按年下降百分之七點九，跌幅比上月擴大○點七個百分點。商品房銷售面積下降五點三。

東方財富證券宏觀分析師陳然分析，上半年大陸經濟復甦「脈衝性」特徵明顯，第一季報復性反彈，第二季報復性回落。分三大需求看，主要是消費和地產兩年平均增速落後於疫情之前的水準，拖累了整體經濟增速。預計下半年看點是經濟的自然修復延續，及逆周期政策預期升溫，密切關注本月中共政治局會議對經濟和政策定調。

針對第二季經濟成長表現，國泰君安國際首席經濟學家周浩指出，第二季ＧＤＰ按年增速意外遜於預期，未來數日可能迎來對大陸經濟增速預估的新一輪下調，不過今年大陸政府制定的百分之五左右的成長目標依然容易實現。此外，六月數據有些積極訊號，工業增速高於市場預估，投資也優於預期，只是消費依舊疲弱，增速進一步回落。

周浩認為，大陸經濟需要政策對需求側予以支持。進一步降息依然有必要，最快第三季ＭＬＦ利率可能再下調十個基點。降息不僅有助於降低購房者的利息負擔，還能提振消費購買力。

華創證券投資顧問部總經理屈慶表示，大陸經濟可能還需要推出更多刺激。如果消費和投資不行，本身不夠強的工業可能也支撐不了太久。關鍵看大陸官方如何看這個數據，如果有刺激，後續會緩和一些，但如果沒有，第三季ＧＤＰ受到去年基數大的拖累會比較明顯。

房地產

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