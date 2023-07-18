兩湖論壇 採購10億元南投農特產

第15屆「西湖‧日月潭」兩湖論壇17日在杭州開幕，南投縣農會與杭州在地企業簽約，總計採購新台幣4億元的農特產品及加工品。南投縣長許淑華表示，這對南投農民是一大福音。接下來還會前往湖州、寧波等地，向當地介紹南投優質農產品，預計將再獲得6.25億元訂單。

包括杭州福藝堂茶葉、南投縣農會、韶傾科技，簽署南投農特產品及加工品採購意向合約，向南投縣採購總計新台幣4億元農特產品與加工品。而南投茶葉統一標識體系也同日發布。

許淑華在兩湖論壇上指出，本著九二共識的原則，自2009年在南投縣舉辦首屆兩湖論壇，至今已邁入第15屆，今年是疫情後首度恢復實體交流，希望持續透過這個溝通平台，全力推動杭州與南投教育、文化、環保、農業、衛生及觀光旅遊等各領域的實質交流，並努力擴大和提高日月潭與西湖的知名度與競爭力。

許淑華提到，南投縣與杭州市有著眾多共同的特質，同時也是最適合居住的宜居城市。南投在全台灣是唯一不靠海的縣市，有台灣最高峰玉山坐鎮，台灣最長的河流濁水溪蜿蜒而過，台灣最美麗的湖泊日月潭點綴其中，也孕育出種類非常豐富，品相多元的農特產品。

許淑華歡迎所有大陸朋友來南投。她說，疫情已解封，邀請大陸所有好朋友，一起品味南投的好山好水。

杭州市長姚高員表示，今年兩湖論壇主論壇以「茶香飄兩湖 牽手謀福祉」為主題，希望以茶為媒，以茶聯誼、以茶興業，進一步推動兩地產業同發展。

姚高員提到，15年來，兩地始終堅持「九二共識」，秉持推動兩地合作、增進同胞感情、共謀民眾福祉的初心，相互理解、相互支持、相互配合，鑄就了兩地交流交往、交心交融的合作品牌，成就了兩岸互融互通。他說，海峽兩岸一家親，兩岸關係發展的根基在基層，動力在民間，不管遭遇多少干擾和阻礙，要和平、要發展、要交流、要合作，始終是南投和杭州兩地之間共同心聲。