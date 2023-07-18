泰國購物節 在南寧開幕

伴著悠揚動聽的泰國歌曲，琳琅滿目的泰國商品、濃郁多姿的泰國風情紛紛呈現…15日晚，2023泰國精品購物節在廣西南寧市啟幕。

中新社報導，本次活動由泰國駐南寧總領事館商務處主辦，以「多彩泰國、嗨購盛夏」為主題，為期9天。主辦方精心引進上百種進口泰國商品，包括泰國香米、泰式休閒小吃、特色食品，以及榴櫣、山竹、龍眼、芒果等泰國原產高品質水果。 活動現場還推出泰國歌舞表演等節目，讓大陸民眾近距離感受泰國舞蹈、音樂的魅力。「我很喜歡泰國，此次活動讓我感受到地道的泰國風味和濃郁的異國風情，不用走出國門也可享受到物美價廉的泰國商品。」南寧市民劉曦說。

當晚，泰國廚師金麗攜其餐飲店夥伴李智敏、玉珍等人現場製作泰國料理，吸引大批南寧民眾到場品鑒。「今晚我們製作了約100碗泰國船粉和140杯泰式奶茶，看到很多中國民眾對泰國美食感興趣，我感到很開心。」金麗接受採訪時說。 今年42歲的金麗2010年來到廣西，目前在南寧經營一家泰國服裝店和一家泰式餐飲店。「我看好中國市場，希望通過自己的努力，用服飾和飲食架起泰中兩國文化之橋。」金麗說。

廣西是大陸唯一與東協陸海相鄰的省區，是大陸與東協交流合作的前沿與窗口。近年來，隨著大陸與東協的合作日益加深，廣西成了東協商品集散地，越來越多的東協美食、商品從這裡進入大陸。

泰國駐南寧總領事館商務處商務領事萬達·拉塔納帕尼稱，得益於區域全面經濟夥伴協定（RCEP）生效實施和高效便利的通關運輸渠道，愈來愈多的泰國農產品和優質水果進入大陸市場。泰國商務部門已連續多年在廣西舉辦泰國商品推介活動，旨在進一步提高泰國產品的知名度，促進泰國與廣西的經濟合作與貿易往來。