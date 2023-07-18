陸企轉型 借助數位經濟換道超車

聽著機房裡傳出的輕微嗡鳴，看著螢幕上的數據，在這家成立於三年前的天津江天數據科技有限公司，已很難看出它的前身是一家有數十年歷史的重型機械廠。

新華社報導，「鋼鐵產能過剩，環保壓力陡增，企業必須轉型。」在中國大陸調優產業結構的大背景下，江天數據總經理張健說出了企業轉型的緣故。

「鋼鐵產能整體退出，數位項目加快上馬。」在政府的引導及支持下，江天數據的「前身」正式退出鋼鐵冶金行業，搖身成為專注于互聯網數據中心建設，致力打造集雲計算、數據服務等業務於一身的數位經濟企業。

2022年，大陸數位經濟規模達50.2兆元（人民幣，下同），總量穩居世界第二，占GDP比重提升至41.5%。數位經濟正成為拉動大陸經濟增長的重要引擎，許多像江天數據這樣的大陸傳統企業正借助數位經濟「換道超車」。

成立於2005年的天津奧博特塑膠電子有限公司是家中小企業，面對使用十餘年已然老化的ERP（企業生產管理系統）系統，總經理尚曉東選擇合作上「雲」。

「這可以幫助我們實現生產在線、管理在線，甚至連接外部更廣泛的社會資源。」拿定主意後，奧博特與華為雲成功「牽手」。

「以『雲』為基礎的數位化轉型持續保持高增長態勢。」華為雲天津總經理林志勇說。

愈來愈多的大陸企業正在數位化浪潮中嶄露頭角。截至今年5月底，大陸累計培育出1700多家引領行業發展的數位化車間和智能工廠，具有一定區域和行業影響力的工業互聯網平台超過240個，重點平台連接設備超過8900萬台（套）。

大陸地方政府瞄準數位經濟領域，不斷釋放信號及政策利好。北京提出加快建設全球數位經濟標桿城市；上海努力實現2023年數位經濟核心產業增加值超6000億元；天津計畫到2023年底，數位經濟增加值占地區生產總值比重不低於55%等。

最新修訂的大陸職業分類大典共標注了97個數位職業，達到職業總數的6%，數位經濟正持續為大陸挖掘就業崗位潛力提供可能。