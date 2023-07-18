碳普惠引導綠色消費 助力雙碳

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
大陸推動「雙碳」目標，希望落實到民眾生活中。圖為消博會工作人員展示全降解產品。（新華社）
大陸推動「雙碳」目標，希望落實到民眾生活中。圖為消博會工作人員展示全降解產品。（新華社）

搭公車、節約用電、少用一次性餐具…在中國大陸，這些日常生活中的小事，正在政府和企業搭建的碳普惠激勵機制下，匯聚成愈來愈多人日常生活中的低碳行為，成為助力大陸實現「雙碳」目標的重要力量。

新華社報導，「平時空調保持26度、出門關燈、電器採用節能模式，去年我家用電方面就減少了620千克二氧化碳排放。」深圳市民劉女士打開手機交電費App，裡面的「居民低碳用電」碳普惠應用，清晰列出了家庭用電每日碳減排量、累計減碳總值、減碳排名等資訊。因積極踐行綠色低碳行為，她還獲得了「減碳能手」稱號。

2022年，深圳市生態環境局、南方電網深圳供電局和深圳排放權交易所聯合打造了「居民低碳用電」碳普惠應用，至今已有80.5萬戶家庭開通碳帳戶，占全市用戶總量的25%以上，累計碳減排量約1.2萬噸，等效節約標準煤約4516噸。

此外，深圳還上線了「低碳星球」「全民碳路」等碳普惠應用，場景涵蓋居民公共出行、用電、共享單車騎行等方面，累積用戶超600萬。

大陸力爭2030年前實現碳達峰、2060年前實現碳中和，綠色低碳不僅包括工業減排，還涉及大眾消費、出行等諸多日常生活行為。當前，大陸多地政府和企業已發布碳普惠平台，旨在利用「互聯網+大數據+碳金融」方式，具體量化小微企業、社區家庭和個人的節能減碳行為，並賦予一定價值，建立起正向引導激勵機制，引導全社會參與綠色消費，踐行低碳生活。

今年2月發布的《中國碳普惠發展與實踐案例研究報告》顯示，政府主導的多元碳普惠機制正快速發展，除了深圳，北京市的「綠色生活季」、山西省的「三晉綠色生活」、上海市的「隨申行」等一系列碳普惠應用紛紛湧現。

北京的「綠色生活季」用戶可以通過購買和使用綠色家電、共享單車、新能源汽車等方式獲得碳積分，用於兌換電影代金券及停車券等；上海市民可用自己的碳減排量兌換「綠色暢行專屬權益卡」免費乘坐市內的公交。

企業方面，大陸各大商業銀行個人碳帳戶呈開花之勢，參考碳積分情況為客戶提供差異化服務，許多民營企業也積極作為。

今年6月18日，深圳首批52928噸碳普惠減排量正式簽發，來自於公共出行和共享單車騎行領域的三個碳普惠應用，並在深圳排放權交易所交易平台上開展交易。深圳碳市場與碳普惠體系正式打通。而居民用電領域的碳減排量也正開展第三方核算認證工作。

深圳 共享單車 減碳

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