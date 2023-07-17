信音電子今深交所上市 開盤股價暴漲47.62%

連接器廠信音（6126）子公司信音電子（中國），17日上午在深交所創業板敲鐘掛牌上市，開盤價人民幣31元（約新台幣134元），較發行價大漲47.62%。信音電子（中國）董事長楊政綱說，將繼續秉持創新、效率、服務的經營理念，將公司打造成世界知名的電子連接器方案供應商。

信音企業成立於1976年，2001年赴陸成立信音電子（中國），在江蘇蘇州、鹽城，廣東中山等地投資設廠，主營業務是連接器的研發、生產和銷售，產品主要應用於筆記型電腦、消費電子和汽車等領域，是惠普、聯想、華碩、宏基等的合格供應商，與廣達、仁寶、英業達、緯創、和碩、鴻海、聯寶等國際知名代工廠建立穩定合作關係。

17日上午，股號為301329的信音電子（中國）在深交所，與另一家陸企智迪科技，同時舉行首次公開發行A股上市儀式，信音電子（中國）開盤價人民幣31元，漲幅達47.62，隨後微幅回正，截至午盤報人民幣29.76元，上漲41.71%。

信音電子（中國）發行價格為人民幣21元，現增發行普通股4,300萬股，佔發行後總股本的比例為25.26%，實收股款人民幣9.03億元（約新台幣39.2億元），高於預期，掛牌本益比達到37.06倍，信音持股比率為61.19%。

楊政綱表示，信音一直將技術創新作為發展動力，2016年公司高清晰多媒體連接器、USB Type-C連接器被評為江蘇省高新技術企業，2017年多產品被評為廣東省高新科技技術產品。2020年，成為全球第一批取得USB Type-C認證公司，截至2022年底，24個料號取得國際合格認證，全世界排名第一，未來將繼續秉持創新、效率、服務的經營理念，將公司打造成世界知名的電子連接器方案供應商。