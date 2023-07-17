出席兩湖論壇 許淑華：全力推動杭州與南投各領域交流

南投縣長許淑華表示，南投縣與杭州市多年來的交流，有著深厚的情誼，今年是疫情後首度恢復實體交流，希望持續持續透過兩湖論壇這個溝通平台，全力推動杭州與南投教育、文化、環保、農業、衛生及觀光旅遊等各個領域的實質交流，並努力擴大和提高日月潭與西湖的知名度與競爭力。

許淑華17日在「西湖日月潭」兩湖論壇上指出，本著九二共識的原則，自2009年在南投縣舉辦首屆的兩湖論壇，到現在已經邁入第15屆，兩地人員互相的交流參訪，近年都秉持著互信、互惠互利的原則，取得豐碩的成果。

許淑華表示，南投縣與杭州市有著眾多共同的特質，同時也是最適合居住的居城市。南投是台灣唯一不靠海的縣市，有台灣最高峰的玉山坐鎮，台灣最長的河流濁水溪蜿蜒而過，台灣最美麗的湖泊日月潭點綴其中，也孕育出種類非常豐富，品相多元的農特產品。

許淑華歡迎所有大陸的鄉親朋友到南投，「疫情已經解封了，在此要邀請大陸的所有的好朋友，一起品味南投的好山好水，南投有美麗的自然環境，多姿多彩的文化以及豐富多樣的資產，以及最淳樸熱情的居民。」