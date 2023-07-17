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突破21％！ 大陸6月青年失業率再創新高
畢業季加重大陸年輕人就業壓力。根據大陸國家統計局今日上午公布的最新統計數據，6月，大陸青年失業率突破21％，再創新高。
大陸國家統計局新聞發言人付凌暉在17日上午記者會中稱，「經濟恢復向好，穩就業政策持續顯效，就業形勢逐步改善」。上半年，大陸全國城鎮調查失業率平均值為5.3%，比一季度下降0.2個百分點，其中6月為5.2%，今年以來整體呈現回落態勢。
值得注意的是，6月，中國大陸16-24歲勞動力調查失業率達到21.3%，再創新高。5月，大陸16-24歲人口失業率為20.8%。
中國大陸今年高校畢業生人數高達1,158萬人，青年就業壓力短期內恐不易化解。
17日公布的統計數據還顯示，6月，25-59歲勞動力調查失業率為4.1%。25-59歲勞動力中，初中及以下學歷、高中學歷、大專學歷、本科及以上學歷勞動力調查失業率分別為4.4%、4.4%、3.9%、3.2%。31個大城市城鎮調查失業率為5.5%，與上月持平。
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