產量穩中略減 陸夏糧實現豐收

大陸國家統計局15日公布，2023年大陸夏糧產量14613萬噸（2923億斤），比上年減少127.4萬噸（25.5億斤），下降0.9%。其中小麥產量13453萬噸（2691億斤），比上年減少122.6萬噸（24.5億斤），下降0.9%。今年夏糧產量穩中略減，仍處於較高水平，實現了豐收。

中新社報導，當天披露的數據顯示，2023年大陸夏糧播種面積26609千公頃，比上年增加78.5千公頃，增長0.3%，連續三年實現增長。其中，小麥播種面積23059千公頃（34589萬畝），比上年增97.0千公頃（145.6萬畝），增長0.4%。

從單位面積產量看，2023年大陸夏糧單產5491.8公斤／公頃（366.1公斤／畝），比上年減少64.3公斤／公頃（4.3公斤／畝），下降1.2%。其中，小麥單產5834.3公斤／公頃（389.0公斤／畝），比上年減少78.0公斤／公頃（5.2公斤／畝），下降1.3%。

大陸國家統計局農村司司長王貴榮表示，夏糧單產下降主要是受河南等地嚴重「爛場雨」天氣影響。夏糧播種以來，主產區光熱充足，大部時段農田墒情良好，農業氣象災害影響偏輕，病蟲害防控及時有效，前期條件總體有利於作物生長髮育和產量形成。

但5月下旬北方麥區出現大範圍降雨，持續時間長、過程雨量大、影響範圍廣，導致灌漿期小麥光照不足，千粒重下降。此外，西南地區冬春連旱，雲南、貴州等地夏糧單產有所下降。

王貴榮說，夏糧是全年糧食生產的第一季，夏糧豐收為穩定全年糧食生產奠定了堅實基礎，為推動經濟持續回升向好、加快構建新發展格局、著力推動高質量發展提供了有力支撐。